桃園三界爺文化祭與令旗交接 信眾盼疫情退、抗旱成功

桃園市長鄭文燦今天中午前往楊梅高山頂啟明宮，出席「2020桃園三界爺文化祭令旗交接儀式」，並表示這是第3年舉辦「桃園三界爺文化祭」，客家局委託楊梅區公所及啟明宮承辦，並邀請楊梅地區主祀三界爺的錫福宮、頭重溪三元宮、三湖三元宮，及鄰近啟明宫的6個里辦公處共同協辦。

明年三界爺文化祭由八德區公所及八德三元宮輪庄承辦，鄭文燦希望以多元的慶典方式，保存及傳承三界爺信仰、水圳文化及先民智慧，成為桃園特色宗教信仰，也祈求三官大帝保佑疫情退散、抗旱成功，經濟發展更蓬勃。

鄭文燦説，客家人稱三官大帝為「三界爺」，奉玉皇大帝之命掌管天、地、水之界，分別為天官賜福、地官赦罪、水官解厄。三界爺信仰與桃園開發歷史、水圳建設息息相關，因早年桃園台地缺水，透過建造水圳分配水權，徵收水利工程費用等方式，解決水源爭議，每個圳路形成不同水圳系統，進一步產生共同的三界爺信仰；桃園主祀三界爺的廟宇目前共計22座，成為桃園特有的宗教信仰。

桃園市客家事務局表示，「三界爺文化祭」邁入第3年，採輪庄方式辦理，第1年由8字圳系統的平鎮三崇宮主辦，第2年由銅鑼圈系統的龍潭永福宮辦理，今年則輪到三七圳系統的楊梅啟明宮承辦，系列活動包括主題特展、三界爺同堂相聚、消災運轉賜財法會、不插電音樂祈福晚會暨摸彩活動、闖關活動、水圳微旅行導覽、攝影比賽等，盼以不同形式的多元活動，讓更多人瞭解桃園三界爺信仰及水圳歷史文化特色。