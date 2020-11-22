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巴義慈神父安息義大利 桃園復興區追思「平凡的偉人」

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
復興區各界昨天在三民天主堂追思巴義慈神父。圖／桃園市復興區公所提供
復興區各界昨天在三民天主堂追思巴義慈神父。圖／桃園市復興區公所提供

義大利籍巴義慈神父在桃園市復興區（鄉）原鄉傳教40多年，用心泰雅文化、語言的傳承與醫療服務， 2016年退休回家鄉，日前台灣教區發布他10月辭世消息，安息主懷享壽85歲。

巴義慈神父原先服侍的教會三民天主堂昨天舉辦追思彌撒，區長游正英、秘書周星文平強調巴神父，也是「平凡偉人的殞落，泰雅鄉親的悲痛」，他的付出與貢獻永傳百世。桃園市政府原民局局長林日龍、市議員陳瑛、大成國中校長蘇佐璽等人都參加追思會。

游正英表示，巴義慈神父一生奉獻台灣，復興區傳教約46年，致力研究泰雅族語言和文字，還編寫教材推廣泰雅族語，也將聖經馬可福音等經文翻譯成泰雅語，包括1983年起編纂「泰雅爾語文法」、「泰雅爾語研習初級本教材」等著作，還有泰雅族母語和國語並列的「馬可福音」，復興山區12間教堂的標語，也用泰雅語言標示。

巴義慈2009年7月結束在台傳教回義大利，但因為思念台灣和泰雅族人，2010年7月再到復興區，希望完成泰雅族語的文學研究，不過2016年6月還是接受義大利方濟教會的安排，退休返回義大利終老，今年10月31日他在家鄉榮歸主懷，11月3日舉行彌撒葬禮。

巴義慈神父曾登上2016年「文化桃園」春季號第4期的封面人物，他説自己1963年到台灣傳教，教區指派他到復興鄉（現為復興區）服務，當時沒有交通工具，從三民村到各個會堂及傳教站全都用走路，如果從三民天主堂出發到爺亨部落，凌晨4點出門，翻山越嶺到晚上6點才到。

當時沒有交通工具，從三民村到各個會堂及傳教站全都用走路，到最遠的爺亨部落得從凌晨4時出門，爬山涉水，到晚上6時才會到，傳教工作很辛苦，但是把福音帶給泰雅族人，還有推廣泰雅族語、文字與編撰教材，再辛苦也值得。

大家簽名追思巴神父，有的人稱他「神父爸爸」，留言「永遠愛你」。圖／桃園市復興區公所提供
大家簽名追思巴神父，有的人稱他「神父爸爸」，留言「永遠愛你」。圖／桃園市復興區公所提供
區長、議員、校長和泰雅族鄉親與教會信眾坐滿追思會座位。圖／桃園市復興區公所提供
區長、議員、校長和泰雅族鄉親與教會信眾坐滿追思會座位。圖／桃園市復興區公所提供
巴義慈神父過去在復興區服務的身影。圖／桃園市復興區公所提供
巴義慈神父過去在復興區服務的身影。圖／桃園市復興區公所提供

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