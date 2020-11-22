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桃市府響應國際身心障礙者日 今表揚模範身障者

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
今年入選「模範身心障礙者」的袁凱昌，24歲時發生車禍，現擔任輔具公司的顧問。記者陳夢茹／攝影
今年入選「模範身心障礙者」的袁凱昌，24歲時發生車禍，現擔任輔具公司的顧問。記者陳夢茹／攝影

桃園市政府社會局今天舉行「平等融合力量無限」國際身心障礙者表揚大會，市府共遴選出30位，包括模範身心障礙者、模範家庭照顧者及模範身心障礙服務人員，分享其生命故事。

桃園市長鄭文燦擔任現場頒獎人，他表示，12月3日是國際身障日，為保障身障者的權益，讓其在不受歧視的環境得到更好的發展，今年辦理主題「平等融合力量無限」，鼓勵身障者及照顧者，無論遇到任何困難都要不放棄，用正面積極的態度面對所有挑戰。

鄭文燦指出，桃園總人口數226萬，其中身障者有8萬6000人，占總人口數4%，對身障者的照顧也不遺餘力的推行，桃園從升格後，復康巴士數量從90輛至今已有182輛，另也對8年舊車進行汰換，還有假牙福利、市民卡身障福利等，此外，八德也正在重建身心障礙福利館，為身障者創造友善環境。

今年入選「模範身心障礙者」的袁凱昌，為明新科技大學機械系畢業，代表台灣出國參加多個機器人競賽，不料卻在24歲時發生車禍，撞擊頸椎造成第5節粉碎，打壞生活步調，他坦言，當時無法接受正要起步的大好人生，一夕之間成為身障者，連抓癢都要求助他人，非常痛苦。

袁凱昌說，變成身障者後才發現無障礙廁所、友善環境的重要性，他在醫院待了2年慢慢接觸到身障協會，後來看到太太要幫他把電動輪椅抬上抬下，讓他重拾發明，研發出協助輪椅上下搬運的「愛妻號」，並於2017年獲得台北國際發明展銀牌獎，後來更加入輔具公司，擔任輔具顧問。

袁凱昌表示，就算他現在坐在輪椅上面，但往後2300萬民眾老了也會面臨這個問題，因此他認為他們現在積極推動友善環境，也謝謝太太鼓勵他陪他去很多地方，查資料克服出去玩的障礙，已經去新加坡、上海、巴里島、馬爾地夫等。

桃園市政府社會局今天舉行「平等融合力量無限」國際身心障礙者表揚大會，市府共遴選出30位。記者陳夢茹／攝影
桃園市政府社會局今天舉行「平等融合力量無限」國際身心障礙者表揚大會，市府共遴選出30位。記者陳夢茹／攝影
桃園市政府社會局今天舉行「平等融合力量無限」國際身心障礙者表揚大會，市府共遴選出30位，記者陳夢茹／攝影
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