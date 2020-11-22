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首辦護照不用跑台北 鄰近戶所申請、8天寄送到府

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
今年8月11日起至12月11日止民眾至戶政事務所透過「一站式服務」申辦護照並順利核發護照者，將自動列入抽獎名單。圖／新竹市政府提供
今年8月11日起至12月11日止民眾至戶政事務所透過「一站式服務」申辦護照並順利核發護照者，將自動列入抽獎名單。圖／新竹市政府提供

護照一站式服務於今年8月11日起開辦，新竹市府指出，首次申請護照的民眾只要親自到全國任一戶政事務所辦理人別確認及護照申辦服務，再持戶政事務所開立的繳費單至五大超商、郵局或農漁會進行繳款（每筆須另付手續費15元），約8個工作天即可拿到護照，大幅提升民眾首次申辦護照的服務及效率。

市府今表示，以往首次申請普通護照，須本人親自至外交部領事事務局或外交部四個辦事處辦理；若不便親自前往，則須先到戶政事務所辦理人別確認後，再委託代理人向外交部代為申請護照。

8月11日起凡在台設有戶籍的國民首次申請護照，若非急需使用、具僑居資格或法定代理人為在台無戶籍國民、外國人、無國籍人、大陸地區人民、香港或澳門居民者，皆可到全國任一戶政事務所辦理人別確認並同時委託戶政事務所代辦護照，自繳費起8個工作天後即可依選擇領照的方式到原申辦戶政事務所領取護照，亦可自付郵資請外交部將護照寄至指定地址。

今年雖受疫情影響，出國人數大減，但每周仍然有民眾到所辦理護照，現場申辦的陳姓巿民就表示，只要花短短幾分鐘就可完成護照申請作業，不僅省時、又省了去外交部的交通費用，真的非常方便。

北區戶政事務所指出，外交部領事事務局為推廣護照一站式服務，自今年8月11日起至12月11日止，只要民眾至戶政事務所透過「一站式服務」申辦護照並順利核發護照者，將自動列入抽獎名單，外交部領事事務局將於12月24日以電腦公開抽獎的方式抽出2700位得獎民眾，抽中者將獲得神秘小禮物，歡迎民眾至戶所申辦護照。

民眾於手寫板簽名確認申辦護照資料無誤。圖／新竹市政府提供
民眾於手寫板簽名確認申辦護照資料無誤。圖／新竹市政府提供

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