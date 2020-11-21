第3屆竹東洗衫坑音樂會 希望引起民眾關心河川環境議題

新竹縣竹東鎮今天舉行洗衫坑音樂會，由新竹縣頭前溪城鄉好生活促進會的一群河川愛護者，透過淨溪方式，吸引在地民眾能關心河川環境，活動現場則有市集及表演，要讓公共事務、自然生態、文史藝術成為民眾生活當中願意主動關注的議題。

促進會理事長徐尉倫表示，這是一場獻給所有在此生活居民的音樂會，整體策畫以在竹東這個客庄生活中的文化元素與日常為主軸，透過眾人的自願參與來共同完成，也用音樂會的方式，吸引民眾回到河道、關注河川，讓環境改變能在每個人心中長出更多力量。

今天的活動規畫3場次免費的客庄生活體驗DIY，如吉福菜、做粢粑及古早童玩，還有各種特色的市集攤位，販售在地有機農產、搖滾甜點、無添加手工冰品及台灣手作茶飲等，更有音樂表演，包括入圍金曲獎的劉阿昌與打幫你樂團、龐克轟天雷Thunder樂團、山歌冠軍轉音高手王鳳珠、熱血地方媽媽歌手劉慧卿、竹東聖潔會兒童喜樂團。