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新竹關西鎮年度盛事鹹菜大會 今明2日邀民眾體驗古早味
新竹縣關西鎮今明2日在東安古橋臨時停車場，舉行2020鹹菜甕客家藝文表演暨農特產品展售會，活動現場準備2000斤芥菜，要讓民眾體驗古早踩鹹菜樂趣，現場還準備免費鹹菜肚片湯要讓民眾品嘗，今天下午已經吸引不少人參與，主辦單位則表示明天還有1天活動，千萬不能錯過。
關西鎮促進產業文化發展協會理事長劉文禎表示，鹹菜甕嘉年華活動已經舉辦十多年，預計這2天將達6000人次參與；由於客家人擅長製作鹹菜，關西舊名為「鹹菜甕」，是日語「關西」諧音，因此當地地名在日治時期改名為關西，只要提到鹹菜，老一輩的人就會想到關西，也藉著透過本活動，讓年輕人知道關西地名由來，以及鹹菜是如何做成的。
縣長楊文科今天也出席開幕活動，他表示，鹹菜可以代表客家人刻苦耐勞的象徵，鹹菜延伸出料理非常多，包含客家菜包、鹹菜鴨肉、鹹菜肚片湯、鹹菜肉片湯，都是非常道地客家美食，活動好吃又好玩，歡迎全台民眾來關西鎮遊玩。
現場許多參與的小朋友也是第1次體驗踩鹹菜的樂趣，不少國小學生則說，之前在學校吃到營養午餐的鹹菜湯覺得十分美味，這還是他們第1次踩芥菜，感覺特別奇怪，可以感受腳下的蔬菜中充滿水分，也是第1次知道鹹菜如何製作；活動則將在結束後，將製作好的鹹菜分送給關西鎮內12所國中小，作為營養午餐食材。
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