巨城舉辦馨生市集展售會 看見犯罪被害人生命韌性

犯罪被害人保護協會新竹分會與新竹地檢署今天在新竹巨城購物中心舉辦「馨生市集」，共有28個攤位都是由犯罪被害人「馨生人」售賣他們的產品，每個攤位都代表一個悲傷心碎，又在堅毅中重生的故事；高檢署檢察長邢泰釗就表示，期待進一步修訂犯罪被害人保護法，讓這些被害人能獲得更實質的協助，重拾正常生活。

「馨生市集」展售活動將從19日到23日在新竹巨城購物中心1樓創藝廳舉辦，現場28個攤位販售著許多「馨生人」（犯罪被害人）的產品，從手作麵包、皮件到客家傳統米食，都有馨生人的努力；犯保協會新竹分會主任呂柏鏞就希望民眾能趁假日來逛逛，不僅能買到優質的手作商品，也等於是給馨生人家庭一點支持與鼓勵。

新竹分會的犯罪被害人謝國銘就分享他的故事，3年前的一場車禍徹底改變他的生活與家庭，肇事者將他撞到重傷後，不僅沒有留在現場，還丟下垂死的他逃逸，雖然事後肇事者被逮捕判刑，而謝國銘經過多次手術也讓粉碎性骨折的雙腳逐漸復原，但肇事者不負責任的態度與無力賠償的現實，也使謝國銘身上與心裡的傷痛卻始終都在。

幸好在協會的支持下，提供訴訟律師費用與許多法律協助，謝國銘也利用媽媽留下製作泡菜的手藝，在車禍後開啟另一番事業，犯罪被害人保護協會也時常輔導、鼓勵這些被害人們創業，也邀請到各地去展售、推銷他們的商品，讓更多民眾能藉由行動，支持需要幫助的家庭。

犯保協會董事長、高檢署檢察長邢泰釗則說，犯罪被害人的生活重建過程非常辛苦，雖然展售會是一時的活動，但透過這樣的機會能讓更多民眾認識馨生人的故事，也能讓更多民眾有管道支持馨生人，協助馨生人的家庭建立穩定生活，同時也期待進一步修訂犯罪被害人保護法，讓犯罪被害人能獲得更實質的幫助。