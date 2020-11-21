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苗栗頭份新興國小半戶外球場落成 假日將對民眾開放
苗栗縣頭份市新興國小新建的半戶外球場上午落成啟用，這座球場斥資890萬元興建，歷經年餘施工，啟用後，可提供學生良好運動空間，假日也將開放社區民眾休閒運動使用。
縣長徐耀昌、議長鍾東錦、縣議員張淑芬、溫宜靜、徐功凡、黎煥強、陳光軒及頭份市長羅雪珠、教育處長邱廷岳、地方人士多人上午共同主持剪綵，宣布新興國小半戶外球場啟用。
邱廷岳指出，新興國小長期以來推動運動團隊非常用心，尤其近年拿下全國躲避球賽男女混合組冠軍二連霸，全國民俗體育競賽舞獅比賽也獲多項特優，在許多重要活動擔任表演團隊，但校內運動團隊長期缺乏遮陽擋雨的訓練場所，縣府從2019年開始積極向教育部體育署爭取興建半戶外球場補助經費，使新興國小半戶外球場得以順利興建完成，嘉惠學子。
教育處表示，球場的設計構想，外觀以「家」的造型意象發想，並融入體能律動印象，大跨距雙斜大屋頂創造連續開闊的大空間，讓內部空間一目了然；球場屋頂將可提供架設太陽能光電發電板，將環保精神延伸，符合苗栗縣推動綠色校園及永續發展的施政目標。
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