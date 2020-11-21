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桃園今舉行2020年寵物嘉年華 打造動物友善城市
為推廣愛惜小動物的生命，市府與多個扶輪社合作，為推廣愛惜小動物的生命，市府今天與多個扶輪社合作舉辦桃園2020年寵物嘉年華，辦理動物保護生命教育，提升飼主的責任觀念。
桃園市長鄭文燦今天到風禾公園出席「2020年寵物嘉年華」活動，他表示，市府與桃園朝陽扶輪社、桃園東南扶輪社、桃園向陽扶輪社及桃園東陽扶輪社合作舉辦該活動，另也準備免費狂犬病預防注射及寵物晶片植入，提供設籍於桃園的市民朋友帶家中寵物到場施打。
鄭文燦說，市府持續落實新動保政策，今年截至10月31日止，已完成寵物登記1萬4937隻、狂犬病疫苗注射超過6萬5000隻及犬貓絕育8973隻；而動物保護教育園區已認領養1714隻，也與民間合作並成立志工隊，辦理犬貓認養及絕育推廣等工作。
鄭文燦提及，市府將持續推動新動保政策，與民間共同打造桃園成為動物友善城市，此外，市府已完成11座寵物友善專區，另有2座已完成發包，提供飼主與毛小孩更好的遊憩環境。
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