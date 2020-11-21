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友善石虎生態服務給付 苗栗發出逾200萬元獎勵金
苗栗縣政府上午在西湖鄉三湖社區活動中心表揚今年第2批參加友善石虎生態服務給付計畫的40名苗栗鄉親及9名推動、協助石虎保育有功人士，共發出54萬元獎勵金，連同前2次總計已發出近218萬元，縣府頒發每名受獎者感謝狀及宣導品，向全體受獎勵者致上敬意與謝意。
縣府農業處指出，石虎生態服務給付計畫明年度將以「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」執行，增加對棲地友善的給付，縣府致力推動生態保育工作，也頒布「苗栗縣協助石虎保育工作獎勵補助辦法」，110年度起縣府將額外對參加計畫的社區巡守隊再加碼2至5萬元獎勵金。
如經縣府石虎保育推動小組會議評定有成效者，還得視情形再發給一次2至5萬元獎勵金；在縣內實際耕作於石虎可能出沒範圍的農地，經農委會審認通過的友善環境耕作團體、登錄有案的友善環境耕作者，或參加計畫具請領給付獎勵金資格者，每公頃一年也有加碼5000元的獎勵金，獎勵金層層堆疊，越積越高。
農業處生態保育科指出，今天獲表揚的保育石虎有功人士共 9人，其中銅鑼鄉竹森村長邱宏洋是全國動保行動獎得主，長期致力加強社區綠美化、保護石虎棲地及推行無毒農耕，是全國近8000名村里長中5位得獎者之一，也是縣內唯一一人；此外，國立大湖農工學生楊朝淯及朋友謝明光通報發現中毒石虎，助石虎康復釋回自然，也是全國第一起的典範；還有黃献超、賴文豪、林誼薇、邱如君、黃志中及劉弘景等人熱心協助處理石虎路殺工作，讓石虎得到最大保育利用，都是大家的學習標竿，歡迎鄉親一起加入保育行列，讓苗栗朝保育大縣邁進。
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