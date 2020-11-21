聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／苗栗夢花文學獎頒獎 持續23年推出帶動文風

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣第23屆夢花文學獎上午頒獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣第23屆夢花文學獎上午頒獎。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣第23屆夢花文學獎上午頒獎同時發表得獎作品專輯，夢花文學獎已持續在縣內舉辦20多年，帶動地方文風及寫作，今年投稿件數達1248件，比去年成長近3成，新詩組首獎為黃明峯「穿越--石虎之歌」、短篇小說首獎林楷倫「外埔的海」、報導文學優選楊語芸「蘆竹湳的那時、那人、那事」。

頒獎典禮在縣府大廳舉辦，縣長徐耀昌、議長鍾東錦到場頒獎，會場安排永貞國小團隊進行「書香勤灌溉、夢花朵朵開」話劇表演，展現學校推動閱讀的成果，同時邀新詩首獎及短篇小說首獎得主好文分享，敘說創作歷程。

苗栗縣教育處指出，這屆夢花文學獎有兄妹檔、勞工企業、創作新秀、寫作老手、原住民族群參與，可見苗栗縣在文學領域扎根厚實，今年夢花文學獎除往年常見書寫苗栗特色風物的詠讚外，也有結合新冠肺炎的時事議題，成就更多元的文學內涵。

教育處表示，今年共選出101件得獎作品，包括首獎、優選、佳作，獎金各為5萬、3萬及1萬元，另外青春夢花優選每人5000元、小夢花優選每人2000元，總計發出65萬元。

徐耀昌強調，縣府長期投注經費辦理苗栗夢花文學徵選，盼透過優質的文學創作平台，吸引國內寫作高手與新秀投稿，也藉此鼓勵縣內學子多參與藝文創作，提升文學創作水準。

第23屆夢花文學獎得獎名單。圖／苗栗縣政府提供
第23屆夢花文學獎得獎名單。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣第23屆夢花文學獎上午頒獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣第23屆夢花文學獎上午頒獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣第23屆夢花文學獎上午頒獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣第23屆夢花文學獎上午頒獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣第23屆夢花文學獎上午頒獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣第23屆夢花文學獎上午頒獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣第23屆夢花文學獎上午頒獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣第23屆夢花文學獎上午頒獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣第23屆夢花文學獎上午頒獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣第23屆夢花文學獎上午頒獎。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 徐耀昌 新冠肺炎

延伸閱讀

影／縣立苑裡高中校舍落成 慈濟希望工程全數完工

影／「Show出客庄豔」青創商店創意佈置競賽成績揭曉

企業回饋捐30萬片醫用口罩 色彩鮮艷學童驚呼好萌

苗縣長徐耀昌搬離寓所仍派駐警 議員：徒增員警負擔

相關新聞

美大選影響婚姻？準女婿堅持川普受委屈、岳丈阻女嫁

美國總統大選，全球注目，但因為川普不認敗選，拜登也無法宣布勝選，「歹戲拖棚」，不料也影響國人婚姻，接二連三的諮詢求助個案...

苗栗頭份新興國小半戶外球場落成 假日將對民眾開放

苗栗縣頭份市新興國小新建的半戶外球場上午落成啟用，這座球場斥資890萬元興建，歷經年餘施工，啟用後，可提供學生良好運動空...

桃園今舉行2020年寵物嘉年華 打造動物友善城市

為推廣愛惜小動物的生命，市府與多個扶輪社合作，為推廣愛惜小動物的生命，市府今天與多個扶輪社合作舉辦桃園2020年寵物嘉年...

友善石虎生態服務給付 苗栗發出逾200萬元獎勵金

苗栗縣政府上午在西湖鄉三湖社區活動中心表揚今年第2批參加友善石虎生態服務給付計畫的40名苗栗鄉親及9名推動、協助石虎保育...

影／苗栗夢花文學獎頒獎 持續23年推出帶動文風

苗栗縣第23屆夢花文學獎上午頒獎同時發表得獎作品專輯，夢花文學獎已持續在縣內舉辦20多年，帶動地方文風及寫作，今年投稿件...

桃市府規畫自建25處社宅 八德一號社宅今辦入新居活動

桃園八德一號社會住宅418戶住戶11月起入住，今天辦入新居活動，市長鄭文燦介紹社宅設施規畫理念，並表示桃園人口迅速成長，...

國際獅子會300G2區熱心公益 桃市府獲捐氣相層析質譜儀

國際獅子會300G2區總監辦事處，今天在市立綜合體育館辦理2020-2021獅吼舞運嘉年華會，並捐贈氣相層析質譜儀，桃園...

影／汽油顏色你知嗎？環境教育嘉年華教你環保知識

你知道98、95、92無鉛汽油分別是什麼顏色嗎？苗栗縣環保局今天上午在苗栗市貓裏喵親子公園舉辦環境教育嘉年華，同時表揚績...

桃園八德一號社宅設立庇護工場 提供美味早午餐

桃園市八德一號社會住宅今天舉行交誼茶會，市府勞動局也輔導路得啟智學園設立「陪你走一段路生活坊」，成為桃園第12家庇護工場...

行人不再與車爭道 平鎮復旦路二段增設標線型人行道

桃園市平鎮區復旦路二段環南路口至桃園市立圖書館復旦分館工程路段，因臨近聯新國際醫院、褒忠祠、復旦高中，平時有許多民眾行經...

竹市明年度總預算編列創新高 林智堅：大建設促正循環

新竹市政府明年度總預算擴編至253億元，創下歷年新高，市議會定期會下周將審議總預算案，市長林智堅在臉書發文表示，總預算規...

桃園市第6屆公教人員桌球錦標賽登場 鄭文燦也下場示範

桃園市長鄭文燦今天早上出席「桃園市第6屆公教人員桌球錦標賽」活動，勉勵參賽者全力以赴、相互切磋球技，鄭文燦也下場親自示範...

熱門新聞

昔護陳幸妤的南港女里長過世 陳水扁專程北上拈香悼念

中捷第2次出狀況 尾軌異常停駛檢修1個多小時恢復行駛

里仁賣的福義軒胚芽餅標榜天然竟含乳化劑 被高雄病友踢爆

王浩宇罷免案 明年1月16日投票

影／6歲童耶誕心願：想要溫暖被子 冬天就不怕感冒

台東嘉明湖基地台開通了！ 嚮導3350公尺首次視訊！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。