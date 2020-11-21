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影／苗栗夢花文學獎頒獎 持續23年推出帶動文風
苗栗縣第23屆夢花文學獎上午頒獎同時發表得獎作品專輯，夢花文學獎已持續在縣內舉辦20多年，帶動地方文風及寫作，今年投稿件數達1248件，比去年成長近3成，新詩組首獎為黃明峯「穿越--石虎之歌」、短篇小說首獎林楷倫「外埔的海」、報導文學優選楊語芸「蘆竹湳的那時、那人、那事」。
頒獎典禮在縣府大廳舉辦，縣長徐耀昌、議長鍾東錦到場頒獎，會場安排永貞國小團隊進行「書香勤灌溉、夢花朵朵開」話劇表演，展現學校推動閱讀的成果，同時邀新詩首獎及短篇小說首獎得主好文分享，敘說創作歷程。
苗栗縣教育處指出，這屆夢花文學獎有兄妹檔、勞工企業、創作新秀、寫作老手、原住民族群參與，可見苗栗縣在文學領域扎根厚實，今年夢花文學獎除往年常見書寫苗栗特色風物的詠讚外，也有結合新冠肺炎的時事議題，成就更多元的文學內涵。
教育處表示，今年共選出101件得獎作品，包括首獎、優選、佳作，獎金各為5萬、3萬及1萬元，另外青春夢花優選每人5000元、小夢花優選每人2000元，總計發出65萬元。
徐耀昌強調，縣府長期投注經費辦理苗栗夢花文學徵選，盼透過優質的文學創作平台，吸引國內寫作高手與新秀投稿，也藉此鼓勵縣內學子多參與藝文創作，提升文學創作水準。
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