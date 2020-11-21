桃市府規畫自建25處社宅 八德一號社宅今辦入新居活動

桃園八德一號社會住宅418戶住戶11月起入住，今天辦入新居活動，市長鄭文燦介紹社宅設施規畫理念，並表示桃園人口迅速成長，社宅需求大，市府預計在全市規畫25個社宅，希望在他任內至少能完成10處。

桃園自升格後致力推行社宅興建計畫，連續3年編列約45億元住宅基金，並保留部分開發土地興建社宅，鄭文燦指出，桃市目前共規畫41處社宅，可提供1萬2000戶，其中市府自辦興建25處、8000戶，現已有2處完工、10處預計於2022年前陸續完工，另外16處、4000戶則由中央營建署負責。

鄭文燦表示，八德一號社宅有418戶，中籤率為25％，現有372戶入住或遷入中，住宅社區內有多項公共設施，交誼廳有「社宅好夥伴」，協助民眾媒合適合的家具，還有健身房、韻律教室、親子活動空間等，若不想到外頭運動，社宅2樓還有空中步道及屋頂花園，讓民眾可以健走，此外，八德興仁市民活動中心及庇護工場也從今天開始營運。

八德一號社宅通過黃金級綠建築標章、銅級智慧建築標章、耐震標章、無障礙住宅標章、通用住宅設計標章等認證，也榮獲桃園金品獎，及國家建設卓越獎等獎項，鄭文燦期許，希望金質獎也能申請過關。

鄭文燦說，八德擴大都市計畫中有3個社宅，分別為八德一號、八德二號及八德三號，其中八德二號將會有圖書館，且明年要成立「桃園市社會住宅服務中心」，專責辦理社宅招租、租金收取及營運管理等事務，強化專業服務及營運效能。