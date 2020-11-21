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國際獅子會300G2區熱心公益 桃市府獲捐氣相層析質譜儀
國際獅子會300G2區總監辦事處，今天在市立綜合體育館辦理2020-2021獅吼舞運嘉年華會，並捐贈氣相層析質譜儀，桃園市長鄭文燦也到場感謝國際獅子會長期熱衷社會公益。
桃園市立綜合體育館興建至今已營運逾25年，鄭文燦表示，自桃園升格後，市府向教育部體育署爭取前瞻計畫補助經費2億元並自籌1億5000萬元，辦理「桃園市立綜合體育館屋頂薄膜結構修繕統包工程」，更新屋頂薄膜、鋼索、燈光及音響等設施。
鄭文燦說，桃園是全台成長最快、進步最多的城市，工廠密度及工業防災需求高，市府積極推廣防災知識，因此桃園火災件數為六都最少。
今天舉行的獅吼舞運嘉年華會，是市立綜合體育館修繕完工啟用試營運後的第一個活動，約有3000位獅友參與，由於國際獅子會長期致力於社會公益服務，鄭文燦也到場表達感謝之意。
鄭文燦指出，國際獅子會300G2區創區總監黃簡美桂不僅擔任消防局義消防火宣導大隊長，許多獅子會會員也參與防火宣導大隊的工作。
另外，國際獅子會300G2區今天也捐贈氣相層析質譜儀（GC-MS），幫助準確分析火災現場殘存的微量易燃液體成分，讓警方有跡可循，更能在司法上提供精準證據，有效提高縱火案破案率。
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