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影／汽油顏色你知嗎？環境教育嘉年華教你環保知識
你知道98、95、92無鉛汽油分別是什麼顏色嗎？苗栗縣環保局今天上午在苗栗市貓裏喵親子公園舉辦環境教育嘉年華，同時表揚績優環保志工，會場設有許多寓教於樂的環境教育的攤位，吸引親子闖關。
環境教育嘉年華活動上午由通霄鎮烏眉國小學童以優雅的薩克斯風演奏為活動拉開序幕，苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦及立委徐志榮等人在會中頒獎表揚各鄉鎮市績優環保團體、家庭及個人共112組，包括今年環境教育繪本徵選、服務業環保標章環保旅館、綠色商店、綠色採購、低碳認證社區、永續家園及績優環保志工等。
苗栗縣到去年已有10處經認證的環境教育場域，會中也為今年度通過環境教育設施場所認證的林務局火炎山生態教育館進行歡慶儀式。
現場安排各單位的環境教育宣導攤位，透過闖關遊戲指導大人、小孩認識各項生態、環境保護知識，中油公司的攤位擺放了各種油類的小瓶，還有呈現紅、黃、藍等不同色澤的汽油，要民眾分辨不同的汽油種類，有的人雖常為自家汽機車加油，但還是被考倒，看瓶底才恍然大悟，不同汽油因添加的色素而有不同顏色，正確答案紅色的是98、黃色的95，藍色的92無鉛汽油。
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