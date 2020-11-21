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桃園八德一號社宅設立庇護工場 提供美味早午餐
桃園市八德一號社會住宅今天舉行交誼茶會，市府勞動局也輔導路得啟智學園設立「陪你走一段路生活坊」，成為桃園第12家庇護工場。
八德一號社會住宅於109年7月竣工、11月入住，1樓設立庇護工場「陪你走一段路生活坊」，內部裝潢簡約、乾淨、明亮，提供身心障礙者良好的就業環境，營業項目為餐飲、烘焙、早午餐，品項包括漢堡、吐司、義大利麵及簡餐等，非常多元。
桃園市長鄭文燦今天也特別到庇護工場視察，與學員們一同組裝漢堡。因重視身心障礙者就業，市府推廣設立庇護工場，全市現有12家庇護工場，提供133名庇護性身心障礙者就業，勞動局呼籲大家以實際採購行動來支持身障朋友。
勞動局身障就業科長洪俊揚指出，現有的12家庇護工場型態有食品烘焙、零售、汽車美容、蔬菜植耕、洗衣、文創印刷等服務，未來更已核定將在勞教大樓、八德2號及蘆竹2號社會住宅增設庇護工場，至於庇護工場的類型，還有待業者評估、請專家評選後才可得知，另還有6區位正在申請建置庇護工場當中。
位於八德一號社會住宅的庇護工場「陪你走一段路生活坊」，內部販售早午餐，為歡慶開幕，推出好康活動，從今年11月21日至29日期間，來店消費不限金額，即送手作小飾品1份，另消費滿500元送50元折價券，限下次消費使用。
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