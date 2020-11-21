快訊

「口袋已有」新冠疫苗 購入200萬到1000萬劑可能性高

內閣改組外界揣測人選 蘇貞昌笑了：怎沒有林佳龍、潘孟安

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園八德一號社宅設立庇護工場 提供美味早午餐

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
「陪你走一段路生活坊」營業項目為餐飲、烘焙、早午餐，品項包括漢堡、吐司、義大利麵及簡餐等，非常多元。圖／市府勞動局提供
「陪你走一段路生活坊」營業項目為餐飲、烘焙、早午餐，品項包括漢堡、吐司、義大利麵及簡餐等，非常多元。圖／市府勞動局提供

桃園市八德一號社會住宅今天舉行交誼茶會，市府勞動局也輔導路得啟智學園設立「陪你走一段路生活坊」，成為桃園第12家庇護工場

八德一號社會住宅於109年7月竣工、11月入住，1樓設立庇護工場「陪你走一段路生活坊」，內部裝潢簡約、乾淨、明亮，提供身心障礙者良好的就業環境，營業項目為餐飲、烘焙、早午餐，品項包括漢堡、吐司、義大利麵及簡餐等，非常多元。

桃園市長鄭文燦今天也特別到庇護工場視察，與學員們一同組裝漢堡。因重視身心障礙者就業，市府推廣設立庇護工場，全市現有12家庇護工場，提供133名庇護性身心障礙者就業，勞動局呼籲大家以實際採購行動來支持身障朋友。

勞動局身障就業科長洪俊揚指出，現有的12家庇護工場型態有食品烘焙、零售、汽車美容、蔬菜植耕、洗衣、文創印刷等服務，未來更已核定將在勞教大樓、八德2號及蘆竹2號社會住宅增設庇護工場，至於庇護工場的類型，還有待業者評估、請專家評選後才可得知，另還有6區位正在申請建置庇護工場當中。

位於八德一號社會住宅的庇護工場「陪你走一段路生活坊」，內部販售早午餐，為歡慶開幕，推出好康活動，從今年11月21日至29日期間，來店消費不限金額，即送手作小飾品1份，另消費滿500元送50元折價券，限下次消費使用。

桃園市八德一號社會住宅設立桃園第12家庇護工場「陪你走一段路生活坊」，今天舉行交誼茶會。記者陳夢茹／攝影
桃園市八德一號社會住宅設立桃園第12家庇護工場「陪你走一段路生活坊」，今天舉行交誼茶會。記者陳夢茹／攝影
桃園市八德一號社會住宅設立桃園第12家庇護工場「陪你走一段路生活坊」，桃園市長鄭文燦親自組裝漢堡。記者陳夢茹／攝影
桃園市八德一號社會住宅設立桃園第12家庇護工場「陪你走一段路生活坊」，桃園市長鄭文燦親自組裝漢堡。記者陳夢茹／攝影
「陪你走一段路生活坊」內部裝潢簡約、乾淨、明亮，提供身心障礙者良好的就業環境。圖／市府勞動局提供
「陪你走一段路生活坊」內部裝潢簡約、乾淨、明亮，提供身心障礙者良好的就業環境。圖／市府勞動局提供
「陪你走一段路生活坊」營業項目為餐飲、烘焙、早午餐，品項包括漢堡、吐司、義大利麵及簡餐等，非常多元。圖／市府勞動局提供
「陪你走一段路生活坊」營業項目為餐飲、烘焙、早午餐，品項包括漢堡、吐司、義大利麵及簡餐等，非常多元。圖／市府勞動局提供

庇護工場 社會住宅 漢堡

延伸閱讀

台中市為了護樹…豪宅、社宅都不蓋了

賴清德訪台東庇護工場 向身障天使學做點心

蘆洲重陽社教大樓 庇護工場員工墜樓亡

彰化縣四大社會住宅三地點曝光 帶動房地產升值

相關新聞

桃園八德一號社宅設立庇護工場 提供美味早午餐

桃園市八德一號社會住宅今天舉行交誼茶會，市府勞動局也輔導路得啟智學園設立「陪你走一段路生活坊」，成為桃園第12家庇護工場...

行人不再與車爭道 平鎮復旦路二段增設標線型人行道

桃園市平鎮區復旦路二段環南路口至桃園市立圖書館復旦分館工程路段，因臨近聯新國際醫院、褒忠祠、復旦高中，平時有許多民眾行經...

竹市明年度總預算編列創新高 林智堅：大建設促正循環

新竹市政府明年度總預算擴編至253億元，創下歷年新高，市議會定期會下周將審議總預算案，市長林智堅在臉書發文表示，總預算規...

桃園市第6屆公教人員桌球錦標賽登場 鄭文燦也下場示範

桃園市長鄭文燦今天早上出席「桃園市第6屆公教人員桌球錦標賽」活動，勉勵參賽者全力以赴、相互切磋球技，鄭文燦也下場親自示範...

新竹縣理事長盃羽球賽今開打 上百選手揮拍較勁

新竹科技產業服務協會舉辦2020理事盃羽球錦標賽，今天上午在新竹縣竹東鎮立羽球館正式開打，吸引上百名羽球愛好者參加，比賽...

桃園站銅板小吃 遊子解饞

桃園火車站商圈是美食一級戰區，前站半徑500公尺內的大同路、中正路有不少銅板價人氣小吃，吸引遊客或歸鄉遊子一出車站就先大...

77藝文町 新文創基地

桃園火車站正往現代化邁進，周邊具文化、歷史意義的建築一直被妥善保存，包括車站外復興路139號新住民文化會館、中正路「77...

桃園抗旱會議 鄭文燦槓水公司

桃園市政府嚴格管制上百口埤塘放水，但台水公司至今只使用3口，市長鄭文燦昨天在抗旱會議槓水公司「管制還有意義嗎？不灌溉又不...

憂影響地下水源 抗旱水井引反彈

北區水資源局在桃園市龍潭、楊梅區設有7口抗旱水井，每天抽水1萬公噸，引起居民反彈，擔心抽取過度影響地下水源，市府已協調北...

竹市移動餐車 到社區現煮餐點

新竹市共有62處共餐食堂，但非所有社區都有廚房設備，市府結合捐款資源與玄奘大學合作，推動幸福小蜜蜂移動餐車服務，每周三出...

王浩宇罷免案 明年1月16日投票

中央選舉委員會昨天宣布桃園市議員王浩宇的罷免案審查通過，罷免案成立，將於明年1月16日投票，王浩宇對此結果，僅透過服務處...

慈濟援助興建 苑高校舍落成

慈濟基金會斥資3.5億元援建苗栗縣立苑裡高中國中部校舍，昨天落成，師生配合74周年校慶歡迎「入新厝」，校方感念慈濟援建3...

熱門新聞

昔護陳幸妤的南港女里長過世 陳水扁專程北上拈香悼念

里仁賣的福義軒胚芽餅標榜天然竟含乳化劑 被高雄病友踢爆

逾200年金包里慈護宮將修復 臨時紅壇啟用出火安座大典

北港星巴克今開張星迷搶購三寶 結合宗教建築超療癒

王浩宇罷免案 明年1月16日投票

台東嘉明湖基地台開通了！ 嚮導3350公尺首次視訊！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。