行人不再與車爭道 平鎮復旦路二段增設標線型人行道

桃園市平鎮區復旦路二段環南路口至桃園市立圖書館復旦分館工程路段，因臨近聯新國際醫院、褒忠祠、復旦高中，平時有許多民眾行經，卻無人行道或路肩可使用，造成「人車爭道」的問題。桃園市交通局，透過微幅縮減車道，今天完成該段，增設寬1.1公尺的標線型人行道。

當地里長指出，該段尖峰時段往返車流量大，且未設人行道，不時有民眾被車「Ａ到」。桃園市長鄭文燦於11月5日前往訪視，指示交通局於該段增設人行道。

交通局表示，復旦路二段為中壢、平鎮重要的聯絡道路，平時車流相當大，尖峰時段甚至有壅塞情況，依道路服務等級（共Ａ到Ｆ六個等級），平均落在Ｄ到Ｆ服務水準較差的等級間。其中，環南路口至復旦路二段桃園市立圖書館復旦分館工程位置，因臨近聯新國際醫院、平鎮褒忠祠、復旦高中，常有民眾步行行經，但卻無畫設路肩或人行道，使「人車爭道」險象環生。

因此於該段以微幅縮減車道方式，在維持原雙向4車道的前提下，增設全長約215公尺、寬1.1公尺的標線型人行道，銜接既有人行徒步空間，型塑完整的行人通行環境，經數日趕工，今天完成。維護行人安全，也盡量避免影響車流順暢。