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竹市明年度總預算編列創新高 林智堅：大建設促正循環

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市政府明年度總預算擴編至253億元，創下歷年新高，市長林智堅在臉書PO文指出，不斷爭取經費才能擴編，投入建設改變城市。圖／取自林智堅臉書
新竹市政府明年度總預算擴編至253億元，創下歷年新高，市長林智堅在臉書PO文指出，不斷爭取經費才能擴編，投入建設改變城市。圖／取自林智堅臉書

新竹市政府明年度總預算擴編至253億元，創下歷年新高，市議會定期會下周將審議總預算案，市長林智堅在臉書發文表示，總預算規模不斷上升，從他接手時的185億元逐步擴編，債務也從接手時的190.04億元縮減到現在的184億元，透過不斷向中央爭取經費減輕市庫負擔，讓總預算規模能夠擴編，投入建設改變城市，「持家才知持家難」。

林智堅說，竹市財源不像六都充足，努力「開源節流、以小搏大」，許多建設經費都積極向中央爭取，不斷突破每年總預算規模，明年預算已達到253億元，從總預算可見，支應建設支出每年攀升，明年資本支出也擴大到60.9億元，占歲出總預算的比例創近10年新高。

他說，「持家才知持家難」，更發現「米缸沒有米」，他積極向中央爭取超過215億元經費，市府團隊嚴守財政紀律，做好預算分配，債務從剛接手時的190.04億元，減到現在的184億元，讓市庫負擔減輕。

林智堅說，資本支出擴大讓城市建設變多，滿足市民期待以久建設，例如公道三開工了，微笑水岸、新竹公園都已完成最後一塊拼圖，還有推動中的新校園運動、總圖、藝文高地上的兒童探索館與國際展演中心等。

市府財政處指出，各項建設吸引更多廠商企業進駐投資，新竹市營利事業銷售額從103年的1.9兆元成長到108年的2.4兆元，成長幅度將近25%，市府自有財源從103年118億元成長至去年的146億元，顯示大建設促經濟成長正循環。

新竹 林智堅 債務

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