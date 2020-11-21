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桃園市第6屆公教人員桌球錦標賽登場 鄭文燦也下場示範
桃園市長鄭文燦今天早上出席「桃園市第6屆公教人員桌球錦標賽」活動，勉勵參賽者全力以赴、相互切磋球技，鄭文燦也下場親自示範。
桃園市第6屆公教人員桌球錦標賽邀請桃園市議會、桃國市審計處及全市各機關學校公教人員及退休人員協會的桌球菁英好手參加，這次參賽隊伍共94隊、約1200人，報名人數更是創下新高。
鄭文燦說，桃園升格即將滿6年，人口增加約21萬人，現在總人口已達226萬人，是全台成長最快、進步最多的城市，另外，桃園市110年度總預算資本門支出占總預算比約30%，相對其他縣市為高，也代表著桃園正在飛速成長中。
為因應不斷成長的施政需求，鄭文燦表示，已報請行政院增編員額並獲同意增加400人，桃園市公務人員編制員額從6052人增加到至6452人，預計從明年1月1日起將陸續成立新單位，讓人員進用程序、公務人力都能到位。
鄭文燦提及，桃園身處國門第一線，上半年積極防疫、下半年推動紓困與振興措施，許多同仁在第一線相當忙碌，為此市府也制定防疫相關獎勵制度，發給防疫獎勵金、紓困作業獎勵金、午餐費、手機通訊補助費及加班費等。
不僅如此，市府也非常重視人員的健康及權益，去年榮獲衛生福利部國民健康署「績優健康職場－健康關懷獎」，成為全國唯一且首度獲獎的政府機關，市府承諾將繼續營造友善的職場文化，讓市民感受有感建設、讓幸福指數持續提升。
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