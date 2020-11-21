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新竹縣理事長盃羽球賽今開打 上百選手揮拍較勁

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣2020理事盃羽球錦標賽，21日上午在新竹縣竹東鎮立羽球館正式開打。圖／縣府提供
新竹縣2020理事盃羽球錦標賽，21日上午在新竹縣竹東鎮立羽球館正式開打。圖／縣府提供

新竹科技產業服務協會舉辦2020理事盃羽球錦標賽，今天上午在新竹縣竹東鎮立羽球館正式開打，吸引上百名羽球愛好者參加，比賽採年齡分組組隊，縣長、同時也是協會理事長的楊文科表示，希望透過這次比賽提升羽球競技的水準、帶動新竹縣市的運動風氣。

楊文科表示，新竹科技產業服務協會曾於2018年舉辦國小羽球錦標賽，扎根基層運動實力、促成新竹地區跨縣市的運動交流，獲各界好評，今年首度舉辦社會組羽球賽，也特別感謝昌益文教基金會、勝利體育事業、極騰運動護具等單位的熱情贊助與支持。

上午開賽時，楊文科與新竹縣出身的羽球國家代表隊選手劉巧芸一同開球，正式宣布比賽開始；劉巧芸畢業於竹東國小、竹東國中、東泰高中，在國內最佳成績為女子甲組雙打全國第3。

新竹縣體育會羽球委員會主任委員蔡季桐則表示，比賽賽制分為20至29歲組、30至39歲組及40歲以上組別，只要在新竹縣市設籍、工作及就讀都能報名；今年則共有17隊報名、117名選手參加，第1名將可獲得獎牌及4000元獎金。

新竹縣2020理事盃羽球錦標賽，21日上午在新竹縣竹東鎮立羽球館正式開打。圖／縣府提供
新竹縣2020理事盃羽球錦標賽，21日上午在新竹縣竹東鎮立羽球館正式開打。圖／縣府提供

新竹 楊文科 體育

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