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不讓台南女大生命案悲劇重演 新竹縣加強維護校園安全

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣長楊文科與警察局長吳敬田在治安會報上，就強化校園安全擬定對策。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣長楊文科與警察局長吳敬田在治安會報上，就強化校園安全擬定對策。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣長楊文科（左2）與警察局長吳敬田（左3）在治安會報上，就強化校園安全擬定對策。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣長楊文科（左2）與警察局長吳敬田（左3）在治安會報上，就強化校園安全擬定對策。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣政府今天在警察局召開擴大治安會報，縣長楊文科特別要求教育處及警察局針對校園安全議題提出專案工作報告，同時邀請各校校外生活輔導會、各鄉鎮市長、大學、高中校長及新竹地檢署參與，要防範如台南女大生命案的情況在新竹縣發生。

楊文科要求教育處應列管校園安全檢測缺失，每月提治安會報報告改善進度，增加預算或向教育部申請補助，對於校園安全事件、校園毒品問題主動邀請警察局等相關單位擴大參與共同防制。

新竹縣警察局則表示，會在縣長指示下，持續爭取中央補助款建置監視器，也請鄉鎮市公所編列、運用回饋金，由警察局規畫在校園周邊與死角道路設置監視器，納入警政監視系統管理，共同建構「校園安全防禦網」。

社會處及教育處則分別針對托嬰中心、幼兒園設置監視器，加強輔導戶外區域監視器轉向外拍到出入口及周邊道路，以涵蓋周邊的治安死角，未來考慮將監視器的建置，納入托嬰中心、幼兒園申請核准的條件中。

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