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仙草「香華」入菜 楊梅公所推廣在地仙草產品　　

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
仙草扒子排。圖／楊梅區公所提供
仙草扒子排。圖／楊梅區公所提供

桃園市楊梅區公所今天在楊梅休閒農業區遊客服務中心，舉辦「仙草千人宴」楊梅仙草特色風味餐點發表會，推區8道仙草特色風味餐點，皆以特有種仙草「桃園2號」製成的「綠仙草粉」入菜，將仙草乾、仙草凍、仙Q蛋等楊梅在地研發的仙草農特產品推廣給與會嘉賓。

仙草千人宴由楊梅區農會、萬能科技大學餐飲管理系共同合作開發，有仙草和風沙拉、仙草燉雞、甘菓仙草魚、仙草摸摸喳喳、仙草扒子排、仙草鮮蟹煲、仙草燒鮑菇、仙草八堡飯等8道特色餐點。

桃園市府副秘書長邱俊銘今天參加活動時表示，今年度桃園仙草花節是基於台灣農業近年積極轉型，桃園以「一休區一花卉」打造新的農業意象。桃園農改場歷時多年育成仙草新品種「桃園2號」，又名香華，近年在楊梅地區推廣種植，結合休閒生態旅遊，為在地產業創造新的生命力。

楊梅區農民們開發各式仙草商品，除了傳統仙草乾及沖泡包系列商品，更製作成仙草茶餅、仙草凍、仙Q蛋等多種仙草製品，研發多款保濕護膚商品；更結合食品產製技術，將新鮮仙草透過低溫乾燥的方式，研發出全台獨一無二的「綠仙草粉」，不僅可沖泡，亦可放入菜餚當中，絕佳風味媲美京都抹茶。希望藉由此次的仙草花節系列活動，提升仙草周邊商品及楊梅休閒農業區的知名度。

今年「仙草千人宴」每桌認購價2000元，預計11月21日中午12時於網路搶購。連結網址：https://www.beclass.com/rid=2443e355f8514f43db8f

仙草摸摸喳喳。圖／楊梅區公所提供
仙草摸摸喳喳。圖／楊梅區公所提供
楊梅休閒農業區遊客服務中心，今天舉辦「仙草千人宴」楊梅仙草特色風味餐點發表會，推區8道仙草特色風味餐點。圖／楊梅區公所提供
楊梅休閒農業區遊客服務中心，今天舉辦「仙草千人宴」楊梅仙草特色風味餐點發表會，推區8道仙草特色風味餐點。圖／楊梅區公所提供

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