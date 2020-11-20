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關懷盃／回饋基層外 林智勝率球星送愛給創世植物人

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
中華職棒中信兄弟大師兄林智勝，今天前往創世基金會台東院送愛給弱勢植物人好朋友。記者尤聰光／攝影
中華職棒中信兄弟大師兄林智勝，今天前往創世基金會台東院送愛給弱勢植物人好朋友。記者尤聰光／攝影

2020第27屆關懷盃三級棒球邀請賽昨天台東開打，同時原棒協也啟動送愛活動，今天由中信兄弟大師兄林智勝、美職印地安人隊張育成和中職富邦悍將教練黃浩然等3名球星到創世基金會台東院送愛給弱勢植物人好朋友。

林智勝說，關懷盃主要理念是培養人才，讓會員有機會回饋原住民子弟及基層棒球教練；這次配合創世基金會，一起關懷台東院弱勢朋友，為台東在地鄉親盡一份心力，讓關懷盃更顯得意義非凡，同時希望喚起社會大眾共襄盛舉關懷弱勢。

受新冠肺炎疫情影響，創世基金會愛心捐款銳減，導致植物人尿布、看護墊等經費募集不易，原棒協3位球星與卑南鄉長許文獻，於今天下午2點前往創世台東院，為植物人帶來尿布、看護墊，並親筆在小卡上寫下祝福並掛置植愛樹。

另3位球星也為植物人好朋友按摩及抹乳液，張育成說，「其實要替植物人好朋友按摩是要有技巧的，他能體會到院所人員及家屬照顧植物人好朋友是很辛苦的一件事」。

創世基金會台東院表示，從108年擴院成功後，院內安養70位植物人，透過在地各種大型活動籌措安養經費，但今年因疫情影響，活動多半被迫取消，安養院營運經費銳減、院民衛生用品吃緊，感謝原棒協球星的送愛，也希望大家響應認助活動。

中信兄弟大師兄林智勝（左起）、美職印地安人隊張育成和中職富邦悍將教練黃浩然等3名球星，為植物人好朋友按摩及抹乳液。記者尤聰光／攝影
中信兄弟大師兄林智勝（左起）、美職印地安人隊張育成和中職富邦悍將教練黃浩然等3名球星，為植物人好朋友按摩及抹乳液。記者尤聰光／攝影

植物人 台東 疫情

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