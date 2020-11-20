聽新聞
test
0:00 / 0:00
客發中心「客家个藏寶」 實體文物捐贈展開展
客家文化發展中心自2017年起全面啟動客家實體文物典藏工作，迄今收藏總數已達1萬5000多件，客發中心上午特別舉辦感謝儀式，頒贈感謝狀給去年20位文物捐贈者，同時推出捐贈展「看見客家蒐藏-客家个藏寶」，期盼透過實體物件展示及典藏庫房運作的過程，呈現客家文化的深度內涵，這次展出結合客家文學，物件多元，包含影像照片、生活器物及織品等，盼帶領國人一起看見客家文化。
此外，客發中心近年勤於深耕在地客庄文史資料蒐集，秉持發掘與留存常民生活背景與文化歷史的理念著手客庄村史撰寫，今年共完成5本村史，上午也同時舉辦發表會，今年完成的村史包括中部地區「來寮客庄-東勢區•大茅埔」、「圳水生穗-豐原區•翁仔社」及東部地區「東片山下-池上鄉•新開園」、「大原風情-鹿野鄉•瑞原、瑞隆、瑞豐、瑞和」、「泉湧豐饒-關山鎮•水井仔」，期許藉由聚落的田野調查、口述歷史、文獻爬梳調查等，繼續讓客庄文化永續傳承。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言