客發中心「客家个藏寶」 實體文物捐贈展開展

客家文化發展中心自2017年起全面啟動客家實體文物典藏工作，迄今收藏總數已達1萬5000多件，客發中心上午特別舉辦感謝儀式，頒贈感謝狀給去年20位文物捐贈者，同時推出捐贈展「看見客家蒐藏-客家个藏寶」，期盼透過實體物件展示及典藏庫房運作的過程，呈現客家文化的深度內涵，這次展出結合客家文學，物件多元，包含影像照片、生活器物及織品等，盼帶領國人一起看見客家文化。

此外，客發中心近年勤於深耕在地客庄文史資料蒐集，秉持發掘與留存常民生活背景與文化歷史的理念著手客庄村史撰寫，今年共完成5本村史，上午也同時舉辦發表會，今年完成的村史包括中部地區「來寮客庄-東勢區•大茅埔」、「圳水生穗-豐原區•翁仔社」及東部地區「東片山下-池上鄉•新開園」、「大原風情-鹿野鄉•瑞原、瑞隆、瑞豐、瑞和」、「泉湧豐饒-關山鎮•水井仔」，期許藉由聚落的田野調查、口述歷史、文獻爬梳調查等，繼續讓客庄文化永續傳承。 客家文化發展中心今天在台灣客家文化館推出捐贈展「看見客家蒐藏-客家个藏寶」，同時舉辦感謝儀式及村史發表會。圖／客家文化發展中心提供 客家文化發展中心今天在台灣客家文化館推出捐贈展「看見客家蒐藏-客家个藏寶」，同時舉辦感謝儀式及村史發表會。圖／客家文化發展中心提供 客家文化發展中心今天在台灣客家文化館推出捐贈展「看見客家蒐藏-客家个藏寶」，同時舉辦感謝儀式及村史發表會。圖／客家文化發展中心提供 客家文化發展中心今天在台灣客家文化館推出捐贈展「看見客家蒐藏-客家个藏寶」，同時舉辦感謝儀式及村史發表會。圖／客家文化發展中心提供 客家文化發展中心今天在台灣客家文化館推出捐贈展「看見客家蒐藏-客家个藏寶」，同時舉辦感謝儀式及村史發表會。圖／客家文化發展中心提供