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全台最北農產加值打樣中心誕生！ 開幕起１年內免費

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園農改場農產加值打樣中心今天揭牌對外營運。記者高宇震／攝影
桃園農改場農產加值打樣中心今天揭牌對外營運。記者高宇震／攝影

全台最北的農產加值打樣中心誕生了！桃園農改場農產加值打樣中心今天揭牌對外營運，中心內建置乾燥、焙炒、粉碎及包裝等初級加工硬體設備，包括冷凍乾燥機、真空乾燥機、低溫乾燥機、水冷式超微粉機及自動充填包裝機等，並提供1對1專人加工諮詢服務，開幕起1年內免費提供加工諮詢及打樣輔導，供北部地區（北北基、桃園、新竹農民就近使用，盼農產品多元利用，提升農民所得。

桃園場表示，農產品透過加工利用，不但可以調節市場供需、穩定市場價格，有效提升農業經濟產值。然而，農民想投入農產加工卻往往面對初期所需的機械設備成本較高；且因缺乏經驗及品管知識，加工製成率低，影響農友投入農產加工意願。

桃園場農產加值打樣中心，可協助轄區內農友試製打樣並提供技術諮詢，更整合規畫農產加工應用室及品管分析室，衍伸初級加工打樣服務範疇，利用該場技術量能及研究設備，做為農民初期投入農產加工的強力後盾。

桃園場進一步說明，中心自9月試營運以來，已完成近30件加工打樣，農民以乾燥及粉碎加工需求較高。完成的品項，如乾燥綠竹筍、紅龍果乾、仙草粉、菇粉、辣椒粉及魚腥草茶包等；研究人員更與農民集思廣益開發出後端應用，如仙草烘焙餅乾、紅龍果米捲、香菇麵條等具在地特色的加工農產品。

中心啟用後，從研發端，邀請台灣大學、在地農工學校相關科系合作，持續精進產品開發服務量能，提供新穎性加工觀念與技術；產業鏈結端，則結合農委會農產加工整合服務中心，進一步協助農友進行後端產品包裝、廠商媒合等行銷規畫，期能串連一級生產、二級加工及三級行銷，加速農產業六級化，促進農產品的多元加工利用，達成產業升級，也為農友提升收益與增進市場競爭力。

農產加值打樣中心內建置乾燥、焙炒、粉碎及包裝等初級加工硬體設備。記者高宇震／攝影
農產加值打樣中心內建置乾燥、焙炒、粉碎及包裝等初級加工硬體設備。記者高宇震／攝影
桃園農改場農產加值打樣中心可供北部地區（北北基、桃園、新竹）農民就近加工諮詢及打樣輔導。記者高宇震／攝影
桃園農改場農產加值打樣中心可供北部地區（北北基、桃園、新竹）農民就近加工諮詢及打樣輔導。記者高宇震／攝影

農民 紅龍果 新竹

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