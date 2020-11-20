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鄭文燦批埤塘反送水進度慢 台水：困難重重

中央社 / 桃園20日電

水情吃緊，桃園市長鄭文燦在抗旱會議上表示，至今只有3口埤塘反送水至淨水場，台水公司態度不積極；台水表示，埤塘水質很差，要稀釋到能用反而更浪費水，水的調度也是問題。

桃園市長鄭文燦今天上午主持桃園市第6次抗旱應變會議，他在會議上表示，桃園市有3000多口埤塘，卻只有3口埤塘反送水至淨水場，「我覺得不太夠」，要求台水公司高層研究提高作為備援水源的埤塘數量。

他表示，第一次抗旱會議上就說過要把埤塘作為備援水源，現在這些埤塘都禁止放水、採取高強度管制，但水卻不能用，管制有什麼意義；台水公司未派出處長等級主管出席抗旱會議，「沒要沒緊不當一回事不太對」。

他強調，「抗旱才開始，不要一開始就疲乏，要拚到明年6月」，各單位也要上緊發條，目前節水率只有4%，未來一定會遇到進入二階段減量供水，如果現在不積極，明年1月真的沒有水可以用。

桃園市水務局長劉振宇向中央社記者表示，農田水利會已經改制成公務機關，現行埤塘養魚的部分該藉此機會和民眾溝通；水質的部分，現在很多都會區的埤塘水質沒有那麼差，台水應該綜合考量在上下游的中間做分線，進行聯合的調配。

台水公司高層向中央社記者表示，現在的埤塘大都養殖淡水魚，水質很差，原水水質標準也不合格，「是會吃死人的」，且很多埤塘靠海，就算經過稀釋，水裡的微量元素仍存在，民生、企業也不能用。

若要用埤塘的水，得用混水的方式稀釋處理，但每抽2000噸的水就得用10萬噸來稀釋，根本不符合效益，反而更浪費水，桃園市現在有在反向供水的3口埤塘，「依照飲用水的標準都不能用」，且抽水要經過養殖戶同意，台水也沒權利擅自抽水。

他表示，桃園的埤塘幾乎是在下游，淨水場在上游，要反向供水沒那麼容易；目前3口反供水埤塘都是水利署設置，其中一口光是運水就要3公里，設置管線耗資千萬之外，還花了半年的時間，其餘埤塘更遠，做起來更困難。

農田水利署桃園管理處副處長謝清文表示，現在的埤塘都用來養魚，魚介都還在裡面，且現在淡水魚銷售很差，如果水抽的太快，魚介沒有地方去，死在埤塘裡面也會成為問題，如果台水或管理處要做埤塘民生用水的調度，「坦白講，農民也不可能接受」，生存的權益會被犧牲，全面性的做是行不通的。

水情吃緊，桃園首次啟動埤塘反送水至淨水場方案，桃園1-4號埤塘11月4日起供水，另2池反送水埤塘預計年底啟動作業。

抗旱 水質 淡水

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