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桃園60抗旱水井增量30％ 鄭文燦下周視察用水大戶節水

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市政府今天舉行第6次抗旱會議，市長鄭文燦表示，將有60口抗旱水井增量30％給民生使用，另外，下周更將親自到用水大戶視察節水情形，呼籲民眾要節約用水。記者陳夢茹／攝影
桃園市政府今天舉行第6次抗旱會議，市長鄭文燦表示，將有60口抗旱水井增量30％給民生使用，另外，下周更將親自到用水大戶視察節水情形，呼籲民眾要節約用水。記者陳夢茹／攝影

桃園市政府今天舉行第6次抗旱會議，市長鄭文燦表示，將有60口抗旱水井增量30％給民生使用，另外，下周更將親自到用水大戶視察節水情形，呼籲民眾要節約用水。

鄭文燦說，依氣象資料預估，到明年1月前氣候還是偏乾，抗旱持續到明年6月，須維持8個月的抗旱準備，請各單位上緊發條，要備援、調度跟節水三管齊下。

鄭文燦提及，今天會議中特別提到龍潭區打鐵坑溪的取水是否可以增加，將請水務局幫忙協調，目前桃園的工業抗旱水井有65口，其中60口將增量30％供給民生使用，請水務局增加取水設備。

另外，針對工業大戶的節水計畫，鄭文燦指出，下周要找用水大戶實地勘查節水狀況，畢竟現在節水率僅有４％，此外，埤塘部分現在只有3口反送水至自來水公司，要請台水公司趕緊規畫，備援水要適當規畫如何運用。

抗旱 鄭文燦

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