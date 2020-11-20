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竹市移動餐車、歡唱車深入社區 加強防疫長者安心利用

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市政府結合民間團體辦理歡唱車巡迴服務，鼓勵長者出門增加人際互動，延緩老化。圖／市府提供
新竹市政府結合民間團體辦理歡唱車巡迴服務，鼓勵長者出門增加人際互動，延緩老化。圖／市府提供

新竹市共有62處共餐食堂，但並非所有社區都有廚房設備，市府結合捐款資源與玄奘大學合作，推動幸福小蜜蜂移動餐車服務，每周三出車提供30份免費現煮餐點，讓沒有共餐食堂的社區或社區廚房設備不佳的長輩也能享用健康又熱騰騰的飯菜，社會處指出，到年底尚有名額，歡迎來電預約。

社會處指出，移動餐車隨著12月1日秋冬防疫專案相關規定上路，也持續量體溫、實名制、戴口罩，在用餐區加裝透明壓克力板，讓長輩用餐時可以在安全範圍內用餐，防疫期間厝邊維繫好感情不受影響。

虎山社區居民指出，社區活動中心沒有廚房，看到餐車能烹調出30人份的餐點，感到相當新鮮，尤其有的長者不方便烹煮，移動餐車直接到社區提餐飲服務，讓長輩就近吃到健康、營養熱騰騰的飯菜，非常開心。

玄奘大學餐旅管理學系老師白文俊表示，透過餐車共餐活動，除了長者可以感受市府的用心，也讓學生有學習烹調及服務的機會，雖在不同場地需要克服天氣對烹飪的影響，但看到長輩歡喜用餐，辛苦都值得了。

社會處指出，市府也結合民間團體辦理歡唱車巡迴服務，提供社區長者行動歡唱KTV、Wii互動遊戲、免費咖啡與養生熱飲、戲服角色扮演、健康保健知識、社福宣導等服務，鼓勵長者出門增加人際互動，延緩老化並豐富老年生活，兩項服務都可向社會處預約申請。

新竹市推動幸福小蜜蜂移動餐車服務，在用餐區加裝透明壓克力板，讓長輩防疫期間可以在安全範圍內用餐。圖／市府提供
新竹市推動幸福小蜜蜂移動餐車服務，在用餐區加裝透明壓克力板，讓長輩防疫期間可以在安全範圍內用餐。圖／市府提供
新竹市推動幸福小蜜蜂移動餐車服務，深入社區提供長者免費現煮餐點，社府社會處歡迎預約利用。圖／市府提供
新竹市推動幸福小蜜蜂移動餐車服務，深入社區提供長者免費現煮餐點，社府社會處歡迎預約利用。圖／市府提供

新竹 口罩 老化

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