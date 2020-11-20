五峰賽夏族矮靈祭登場 族人盼參加民眾勿犯禁忌
兩年一次的新竹縣五峰鄉賽夏族矮靈祭今天起連3天在矮靈祭場舉行，主辦單位邀民眾參與，但務必尊重賽夏族傳統祭儀並遵守相關規範。
據五峰鄉公所提供新聞資料，矮靈祭時賽夏族部落長老依傳統古禮祭祖請神，從迎靈、祭祖揭開序幕，接續娛靈、送靈一系列傳統文化祭儀。
五峰鄉長葛忠義表示，矮靈祭對賽夏族而言，除對矮靈表達敬畏，也是感恩矮人族過往指導族人農事，讓族人得以溫飽的傳統不變祭儀，散居在外年輕族人都會返鄉團圓。
葛忠義說，目前賽夏族矮靈祭有南庄、五峰祭團，每兩年辦一次小祭，十年一次大祭，向著矮人長老離開的東方祭拜祝禱，祈求一切平安順遂，也表達族群融合，互相尊重。
朱姓耆老表示，矮靈祭原本不讓外人參與，但近年觀光發展，規矩放寬，民眾參加矮靈祭須尊重傳統祭儀並遵守規範，進祭場前要在手臂綑綁芒草避邪，避免口出諱言及質疑祭儀等，才不會觸犯禁忌。
朱姓耆老說，相傳矮人族都行走在河床，矮靈祭期間族人們都不會靠近，提醒民眾也不要朝溪谷丟石頭，避免觸怒矮靈。
因應祭儀人車交通，五峰鄉公所下午4時起將於五峰鄉公所停車場起管制交通，由接駁車於南清公路疏運遊客到祭場，詳情可上五峰鄉公所官網查詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言