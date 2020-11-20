賽夏族巴斯達隘登場 一連3天在向天湖祭場進行祭儀
兩年一度的苗栗縣南庄鄉賽夏族巴斯達隘祭典昨晚登場，夜幕低垂後主祭的朱姓長老帶領族人跳舞，並由族中勇士揮動月光旗，散居各地的賽夏族人紛紛加入跳舞，低吟呼喚達隘（矮靈），整個祭場充滿神秘色彩；今年巴斯達隘比前年提前一天在周四登場，一連3天在向天湖祭場舉行，今晚進入周休二日假期，預料上山遊客將倍增，主辦單位安排有接駁車接送遊客，單程100元。
賽夏族巴斯達隘祭典舊稱為矮靈祭，每隔2年舉辦一小祭，10年一大祭，整個祭典儀式勾勒出賽夏族久遠流傳的神話，吸引大批遊客前來共舞。
巴斯達隘文化協會指出，祭典分為迎靈、娛靈及送靈三部曲，今年巴斯達隘祭典從19日到21日，昨天散居苗栗縣蓬萊、八卦、東河及獅潭一帶的賽夏族人齊聚南庄向天湖祭場，等待祭典展開，祭場旁設置大批美食、農特產品攤位，外地參觀遊客一波波前來。
昨天日落後，主祭的朱家長老帶領子弟跪在靈屋中，以虔誠、莊嚴之心境吟唱祭歌，迎請達隘降臨。眾人並手拉手舞出靈屋進入祭場，圍成一圈又一圈，賽夏族人緩緩低吟，描述賽夏族祖靈和達隘共處到離異的傳說。
賽夏族巴斯達隘是原住民中少數保存完整的傳統原始祭儀，也是賽夏族人心目中最重要的祭儀活動，更是賽夏族精神的具體展現與文化表徵；苗栗縣政府在2008年登錄為苗栗縣無形文化資產，文化部因賽夏族人對巴斯達隘祭典的持續堅持，展現所有族人對於自己語言、服裝、生活方式等文化傳承的堅持，在2013年指定為國家重要民俗資產。
苗栗縣長徐耀昌昨晚8時許也趕到巴斯達隘祭場，他說，縣府將持續努力保存、傳承賽夏族傳統文化和祭典。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言