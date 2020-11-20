元智大學舉辦「艾妲程式盃」　強化國小生資訊素養

元智大學「艾妲資訊培力」計畫為落實大學社會責任，推動地方資訊教育，與桃園市教育局合作，舉辦第一屆「艾妲程式盃」大賽，藉由跨校觀摩與交流，強化國小學童資訊素養。

第一屆「艾妲程式盃」大賽共11組隊伍進入總決賽，選手分別來自陳康、大潭、南門、林森、南崁、興國等九所國小。元智大學學務長王佳煌表示，「艾妲資訊培力」為教育部大學社會責任計畫，已為桃園市多所國小舉辦五屆「艾妲資訊小天王」營隊課程，藉由這次競賽，驗收小學員的程式設計能力，也鼓勵桃園市對資訊科技有興趣的學生挑戰自我。

教育局林明裕局長表示，桃園市府為推動智慧城市，積極培育工業4.0人才。除了學校資訊科技教育，也希望透過共享高教資源，結合大學專業的數位能量與經驗，讓程式設計教育往下扎根，培養學生運算思維能力，創新思考與實作設計。

榮獲評審特別獎的張安妮，就讀興國國小六年級，她設計的「健康生活大富翁」遊戲，結合「打擊垃圾食物」小遊戲，健康機智問答、及機會與命運，通過層層挑戰，才能贏得蘋果健康勳章。

評審委員表示，遊戲設計架構非常完整，懂得善用心智圖概念，程式編碼指令清楚，邏輯思維也相當縝密，尤其內容涵蓋健康知識，讓遊戲深具教育意義。

陳康國小五年級閻竹語設計的「躲病毒、好身手」，榮獲最佳人氣獎。遊戲創作靈感來自疫情改變了生活習慣，如戴口罩、酒精消毒雙手、保持社交距離等。玩家須操控酒精瓶，躲過四面八方的病毒侵襲，順利送到小丸子手上，就算獲勝。

擔任評審的宜蘭縣二城國小老師胡信忠，擁有十多年Scratch授課經驗。他在總評時強調，遊戲設計難度很高，如關卡的架構，互動性的組合，遊戲說明、音效和美工等，都將影響玩遊戲的樂趣。