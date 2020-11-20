桃園水情吃緊 龍潭6口抗旱水井24小時抽水惹民眾反彈

桃園水情吃緊，今舉行第6次抗旱會議，目前龍潭及楊梅區設有7口抗旱水井，原本全天抽1萬噸，不過當地民眾反彈，擔心水量抽取過度會影響未來的水源，市府今表示，目前並無疑慮，不過順應民意將縮短抽取時間與水量，並持續監控。

龍潭區設有6口抗旱水井、楊梅區則有1口，市府從11月12日開始全天抽水1萬噸，併入石門大圳供自來水公司二區使用，累計抽水量達2.94萬噸，不過近期傳出有當地居民反彈24小時不間斷抽水，市府也趕緊提出因應措施。

龍潭區長胡星輝表示，的確有部分居民反應希望不要24小時抽水，擔心一直抽下去會影響地方水源，憂心水源有乾枯的風險，不過他指出，龍潭區的6口抗旱水井分布在清水坑打鐵坑溪附近，屬於山坳地形，抽水量不至於會影響水源。