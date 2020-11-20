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桃園禁百口埤塘放水卻僅用3口 鄭文燦動怒要求儘速評估

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市政府今舉行第6次抗旱應變會議。記者陳夢茹／攝影
桃園市政府今舉行第6次抗旱應變會議。記者陳夢茹／攝影

桃園市政府今天舉行第6次抗旱應變會議，市長鄭文燦向各單位喊話「抗旱才剛開始，不要一開始就疲乏，要拚到明年6月」，他還點名桃園管制上百口埤塘卻只使用3口，動怒要求台水公司盡快評估使用。

石門水庫水情降雨仍偏少，集水區近期沒有降雨，蓄水量僅有近5成，鄭文燦表示，抗旱會議開了第6次，石門水庫才增加一點水量，若發條鬆掉明年6月真的會沒有水可用，要求各單位做好最壞打算，就算一期稻作全部休耕，也有可能會走到二階段減量供水。

有關市內目前3口埤塘反送水到自來水公司淨水場，鄭文燦怒批，桃園嚴格管制上百口埤塘禁止放水，但台水公司卻只使用3口，從第一次開會就提出討論，到現在還是只有3口，那管制還有意義嗎？不灌溉又不能用，那把水留著幹嘛？

鄭文燦更點出台水公司未派出有決策權的主管出席會議，直呼「大家都為了水源在努力，你們這樣無要無緊是不對的」，目前埤塘水反向供應水廠只有3口太少，要求台水公司高層儘速研究評估。

對此台水公司回應，台水公司為供應民生用水，使用的水源皆來自大圳上游的淨水場，攔截乾淨水源使飲用水質有保障，至於埤塘位處下游，皆是作為農業灌溉使用，加上埤塘飼養魚類容易受飼料影響，水質狀況不是很好，不能直接使用，目前大圳抽水10萬頓，會再參進2000噸的埤塘水，水質標準都有環保單位嚴格把關。

台水公司喊冤，公司並無可以開發水源的水權，僅負責打水抽取使用，目前3口埤塘反送自來水公司淨水場都是水利署設置，其中一口埤塘最遠離大圳3公里，租估若要運送3公里水，埋管建置就需2千萬多萬，建置時間也要半年以上，其餘埤塘都比3公里還遠，執行上有困難。

對於鄭文燦要求台水公司評估埤塘水質，台水公司表示會進行研議，不過由於評估水質屬於專業領域，若要由台水公司進行評估，將會外包給專業單位執行。

桃園市政府今舉行第6次抗旱應變會議，鄭文燦怒批，桃園嚴格管制上百口埤塘禁止放水，但台水公司卻只使用3口，那管制還有意義嗎？更點出台水公司未派出有決策權的主管出席會議。記者陳夢茹／攝影
桃園市政府今舉行第6次抗旱應變會議，鄭文燦怒批，桃園嚴格管制上百口埤塘禁止放水，但台水公司卻只使用3口，那管制還有意義嗎？更點出台水公司未派出有決策權的主管出席會議。記者陳夢茹／攝影

石門水庫 鄭文燦 水質

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