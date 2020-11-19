影／木雕館推「觀音再現」特展 疫情期間盼聞聲救苦

苗栗縣三義木雕館成立25年來，館內收藏近千件木雕文物，其中有許多是觀音不同造型的文物，包括男神、女神面貌都有，木雕館籌畫經年，且今年新冠肺炎疫情虐全球，館方在此刻特別推出「觀音再現及宗教文物特展」，除了呈現漢傳、藏傳觀音的不同面相及藝術欣賞角度，也期盼觀音菩薩「聞聲救苦」，保佑眾生平安喜樂。

苗栗縣文化觀光局邀葉貴玉博士策畫這次「觀音再現」特展，將在木雕館二館3樓展至11月29日，苗栗副縣長鄧桂菊、文觀局長林彥甫等人上午共同啟動特展，並安排葉貴玉說明策展內容，縣府歡迎鄉親、遊客踴躍觀賞，透過展覽淨化心靈，祈求觀音菩薩護佑眾生；特展分台灣民間信仰的觀音、觀音造像賞析、漢傳觀音的救難團隊、藏傳佛教的變化觀音4大主題，共展出55件作品及觀音文物。

文觀局指出，台灣民間信仰中的觀音，無論是藏傳佛教或漢傳佛教，觀音都是信眾最多且流傳最廣的菩薩，在台灣有很多觀音廟，以「觀音」為名的地方也不少，但許多人對觀音的稱呼並不一樣，例即如觀世音菩薩、觀音菩薩、觀音佛祖、觀音大士或觀音媽等，造像及服飾也各有不同；佛教的觀音造像都以經典儀軌為根據，不同名稱就有不一樣的特徵，台灣民間信仰的觀音造像常超出儀軌，或集多種特徵於一身。