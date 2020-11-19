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影／木雕館推「觀音再現」特展 疫情期間盼聞聲救苦

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
三義木雕館推出「觀音再現及宗教文物特展」，呈現漢傳、藏傳觀音的不同面相及藝術欣賞角度。記者胡蓬生／攝影
三義木雕館推出「觀音再現及宗教文物特展」，呈現漢傳、藏傳觀音的不同面相及藝術欣賞角度。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣三義木雕館成立25年來，館內收藏近千件木雕文物，其中有許多是觀音不同造型的文物，包括男神、女神面貌都有，木雕館籌畫經年，且今年新冠肺炎疫情虐全球，館方在此刻特別推出「觀音再現及宗教文物特展」，除了呈現漢傳、藏傳觀音的不同面相及藝術欣賞角度，也期盼觀音菩薩「聞聲救苦」，保佑眾生平安喜樂。

苗栗縣文化觀光局邀葉貴玉博士策畫這次「觀音再現」特展，將在木雕館二館3樓展至11月29日，苗栗副縣長鄧桂菊、文觀局長林彥甫等人上午共同啟動特展，並安排葉貴玉說明策展內容，縣府歡迎鄉親、遊客踴躍觀賞，透過展覽淨化心靈，祈求觀音菩薩護佑眾生；特展分台灣民間信仰的觀音、觀音造像賞析、漢傳觀音的救難團隊、藏傳佛教的變化觀音4大主題，共展出55件作品及觀音文物。

文觀局指出，台灣民間信仰中的觀音，無論是藏傳佛教或漢傳佛教，觀音都是信眾最多且流傳最廣的菩薩，在台灣有很多觀音廟，以「觀音」為名的地方也不少，但許多人對觀音的稱呼並不一樣，例即如觀世音菩薩、觀音菩薩、觀音佛祖、觀音大士或觀音媽等，造像及服飾也各有不同；佛教的觀音造像都以經典儀軌為根據，不同名稱就有不一樣的特徵，台灣民間信仰的觀音造像常超出儀軌，或集多種特徵於一身。

特展中也展出一尊館藏的彌勒半跏思惟像，造型與台灣常見光頭大肚、喜眉樂目的彌勒佛完全不同形象；葉貴玉指出，台灣民間常見的彌勒佛是中國五代後梁時期浙江奉化的布袋和尚造型，在公元2至4世紀的佛陀說法圖中，勒佛通常以束髮、持瓶、華麗服飾的造型出現在佛陀身旁；在中國，類似造型的彌勒半跏思惟像大多來自公元第6世紀「彌勒法門」極為盛行的南北朝時期，到了第7世紀這種彌勒造像也相繼出現在韓國與日本。

三義木雕館推出「觀音再現及宗教文物特展」，呈現漢傳、藏傳觀音的不同面相及藝術欣賞角度。記者胡蓬生／攝影
三義木雕館推出「觀音再現及宗教文物特展」，呈現漢傳、藏傳觀音的不同面相及藝術欣賞角度。記者胡蓬生／攝影
三義木雕館推出「觀音再現及宗教文物特展」，呈現漢傳、藏傳觀音的不同面相及藝術欣賞角度。記者胡蓬生／攝影
三義木雕館推出「觀音再現及宗教文物特展」，呈現漢傳、藏傳觀音的不同面相及藝術欣賞角度。記者胡蓬生／攝影
三義木雕館推出「觀音再現及宗教文物特展」，呈現漢傳、藏傳觀音的不同面相及藝術欣賞角度。記者胡蓬生／攝影
三義木雕館推出「觀音再現及宗教文物特展」，呈現漢傳、藏傳觀音的不同面相及藝術欣賞角度。記者胡蓬生／攝影
三義木雕館推出「觀音再現及宗教文物特展」，呈現漢傳、藏傳觀音的不同面相及藝術欣賞角度。記者胡蓬生／攝影
三義木雕館推出「觀音再現及宗教文物特展」，呈現漢傳、藏傳觀音的不同面相及藝術欣賞角度。記者胡蓬生／攝影
特展展出一尊館藏的彌勒半跏思惟像，造型與台灣常見光頭大肚、喜眉樂目的彌勒佛完全不同造型。記者胡蓬生／攝影
特展展出一尊館藏的彌勒半跏思惟像，造型與台灣常見光頭大肚、喜眉樂目的彌勒佛完全不同造型。記者胡蓬生／攝影
三義木雕館推出「觀音再現及宗教文物特展」，呈現漢傳、藏傳觀音的不同面相及藝術欣賞角度。記者胡蓬生／攝影
三義木雕館推出「觀音再現及宗教文物特展」，呈現漢傳、藏傳觀音的不同面相及藝術欣賞角度。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文觀局邀葉貴玉博士策畫「觀音再現」特展，苗栗副縣長鄧桂菊、文觀局長林彥甫等人上午共同啟動特展。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文觀局邀葉貴玉博士策畫「觀音再現」特展，苗栗副縣長鄧桂菊、文觀局長林彥甫等人上午共同啟動特展。記者胡蓬生／攝影
三義木雕館推出「觀音再現及宗教文物特展」，呈現漢傳、藏傳觀音的不同面相及藝術欣賞角度。記者胡蓬生／攝影
三義木雕館推出「觀音再現及宗教文物特展」，呈現漢傳、藏傳觀音的不同面相及藝術欣賞角度。記者胡蓬生／攝影

民間信仰 佛教 文物

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