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桃園青埔郵局今開幕 滿足中壢大園郵政需求

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
青埔郵局今天開幕。記者高宇震／攝影
青埔郵局今天開幕。記者高宇震／攝影

青埔郵局中華郵政公司斥資1億3800萬元打造，共計2層樓，各約75坪，今天開幕。桃園市長鄭文燦參加開幕活動時表示，全新開幕的青埔郵局，可為大園橫峰里、中壢芝芭里、青埔里及洽溪里的居民提供良好的郵務金融服務環境，同時也增設24小時服務的i郵箱，盼滿足在地居民的郵政需求。

鄭文燦表示，桃園是中華郵政的好夥伴，共同推動各項合作，包括A7郵政物流園區，將來會成為北部郵件最大的分流中心；中壢郵局也即將於年底拆除進行改建，除提供郵政業務外，還提供停車場、影廳以及健身房進駐，提高中壢市民的方便性。

鄭文燦說，青埔地區無論建設或是人口皆快速成長，整體開發度將近一半，將會成為台灣的入口城市，目前進駐的金融機構，除臺灣銀行亞矽創新分行已正式營運，市府將持續協調其他公、民營行庫進駐，盼金融機構的進駐可帶動周邊經濟活動，此外，也會逐步完善青埔各項生活機能及建設，為在地居民打造更好的生活環境。

中華郵政公司董事長吳宏謀表示，青埔地區除鄰近桃園國際機場，尚有棒球場、各大購物中心、會展中心等，交通及公共設施完善，為中華郵政選擇落腳青埔的原因之一，盼未來能與桃園共同進步，為在地居民提供最好的郵政服務，扮演「好鄰居」的角色。

他也說，鄰近機場捷運A7站的中華郵政物流園區，在市長鄭文燦的指導下，進行的非常順利，除興建郵政物流中心外，另有郵政資訊中心、北台灣郵件作業中心、郵政訓練中心，及規畫為賣場的工商服務中心等，全區預計在明年起逐年完工，待物流園區完成後，將能大幅提升國內外物流競爭力，讓桃園的物流及產業聚落更加有實力。

青埔郵局今天開幕。記者高宇震／攝影
青埔郵局今天開幕。記者高宇震／攝影

中華郵政 鄭文燦 郵局

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