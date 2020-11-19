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桃園清除海洋垃圾 鄭文燦贈沙灘清運車防寒外套添利器

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦( 右）主持沙灘清運車授車、海岸巡護志工贈衣，600件防寒外套發給志工每人1件，大園區內海巡護隊長林芳章（左）接受。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦( 右）主持沙灘清運車授車、海岸巡護志工贈衣，600件防寒外套發給志工每人1件，大園區內海巡護隊長林芳章（左）接受。記者曾增勳／攝影

桃園市政府今天在觀音區濱海遊憩區舉辦沙灘清運車授車及海岸巡護志工贈衣典禮，市長鄭文燦主持17輛沙灘清運車、日日月光文教基金捐贈600件防寒外套，授予海岸巡護隊及志工使用，鄭文燦表示，桃園沿海受季風、洋流影響，海漂垃圾多、清除不易，沙灘清運車及防寒外套可增加海岸垃圾清除效率，減輕海岸巡護志工負擔和身體保暖，提千升海岸巡效能。

桃園市海岸線長達46公里，面臨海洋垃圾威脅，尤其新屋、觀音到大園區等地海岸，長期遭海漂、海底垃圾入侵，影響海岸生態，市府至今相繼成立15支海岸巡護隊，招募巡護志工超過600人，認養海岸25.8公里、巡護面積335公頃，明年預定增加2支海岸巡護隊加強淨灘巷、清運海洋垃圾、巡護桃園海岸生態環境。

市府海管處編互經費225萬元採購17輛沙灘清運車，日月光文教基金會提供90萬元採購防風、防水的防寒外套共600件，鄭文燦感謝日月光文教基金會提供防風、防水的防寒外套合海岸巡護志工，他並將沙灘清運車授給海岸防護隊每隊1輛，所有海岸巡護志工每人1件防寒外套，他也呼籲海岸巡護隊志工守護海岸也要注意身體保暖。

市府海管處長林立昌表示，現有15支海岸巡護隊認養海岸25.8公里，加上民間企業認養，全市海岸除危險海域外，認養覆蓋超過 90%，以往海岸垃圾只能靠人力撿拾清運，受限海岸地形清運不便，沙灘清運車將可克服地形解決垃圾清運、物資運補及搶救遊客溺水災害，救援擱淺、受傷海洋生物後送，發揮海岸清潔、防溺救災、保育海洋生物效能。

桃園市長鄭文燦( 右二）主持沙灘清運車授車、海岸巡護志工贈衣，撥交全市15支海岸巡護隊及志工守護海岸效能。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦( 右二）主持沙灘清運車授車、海岸巡護志工贈衣，撥交全市15支海岸巡護隊及志工守護海岸效能。記者曾增勳／攝影

海洋垃圾 鄭文燦 淨灘

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