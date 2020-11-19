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竹北人口將破20萬 3名幸運新生兒寶寶可獲縣府公所好禮

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣人口持續成長，為慶祝竹北市人口即將突破第20萬，縣府、公所將準備禮品贈送3名幸運寶寶。記者陳斯穎／攝影
新竹縣人口持續成長，為慶祝竹北市人口即將突破第20萬，縣府、公所將準備禮品贈送3名幸運寶寶。記者陳斯穎／攝影

新竹縣人口持續成長，為慶祝竹北市人口即將突破第20萬，縣長楊文科、竹北市長何淦銘將贈送第19萬9999、20萬以及20萬01名入籍竹北市的3位新生兒禮金及獎品，預計於滿月時舉辦活動，為3名寶寶慶生。

楊文科表示，他上任以來積極推動「三大箭+兩小箭」計畫，眾多基礎建設建置良好的就業環境，提昇生活機能，讓年輕人敢生且願意生，竹北市突破20萬人口已進入倒數階段，預計近日可達標，縣政府將贈送禮品，市公所則提供禮物及禮金。

何淦銘指出，上月竹北市人口為19萬8596人，正式超越屏東市，將在新生兒滿月時舉辦慶祝儀式，並贈送獎金及獎品，明年竹北市人口滿21萬時，代表會席次將增加一席，也預計會擴大慶祝。

新竹縣政府民政處統計，竹北市近一年平均每月增加518人，人口為正成長；竹北戶政事務所也說，平均每月增加約170名新生兒。竹北市目前有5個里人口數破萬，包含東平里、鹿場里、中興里、竹仁里、十興里，其中僅有竹仁里位於高速公路以西地區。

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