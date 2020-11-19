平鎮山仔頂圖書分館啟用 迷彩、彈藥箱打造軍事圖書區

桃園市府委派平鎮區公所興建山仔頂圖書分館，今天完工啟用。以所在位置高低差設計書本翻頁的意象，興建地下1層、地上3層，藏書近2萬冊、期刊50種的中小型智慧化圖書館。依不同年齡需求規畫，1樓設置親子及樂齡閱覽區，2樓為館藏閱覽區及鄧雨賢歷史資料室，3樓則因分館臨近軍事基地，除多媒體區、青少年閱覽區，以迷彩、彈藥箱等軍事元素，打造「軍事圖書專區」。

桃園市長鄭文燦參加啟用典禮時表示，山仔頂地區約有10個里，附近不僅有國防部設施，坤慶自辦市地重畫計畫也引進大型購物中心及住宅區進駐，市府欲促進地方文化教育，興建山仔頂圖書分館，加上既有的環南路平鎮圖書分館、東勢國小旁的東勢分館，及今年7月動工的復旦圖書分館等設施，盼讓文化教育更加普及化。

鄭文燦談到，為紀念出生於山仔頂的「臺灣民謠之父」鄧雨賢，分館特別規畫鄧雨賢歷史資料室，盼保留更多鄧雨賢文史資料及音樂記錄。

另外，因鄰近陸軍通信電子資訊訓練中心及陸軍後勤訓練中心，規畫軍事圖書專區的特色館藏，典藏572冊軍事類圖書及期刊，並由國防部史政編譯處定期提供新出版的書籍期刊；而閱讀角也以迷彩圖案裝飾，增加偽裝網、彈藥箱、軍事裝備等立體化布置，展現軍事意象特色。未來於龍岡地區亦規畫軍史圖書館，妥善保存桃園戰後軍事史料。