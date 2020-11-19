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明德水庫上游見底變草原 農田水利署苗管處啟動清淤

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣明德水庫上游庫底長出草原，一艘膠筏也受困小水漥中。記者范榮達／攝影
苗栗縣明德水庫上游庫底長出草原，一艘膠筏也受困小水漥中。記者范榮達／攝影

苗栗地區水情嚴峻，明德水庫永春宮上游一帶見底，出現大片草原，農田水利署苗栗管理處趁機清淤，第一標11月20日起清淤3萬立方公尺，第二標招標中，預計3萬立方公尺，第3標委託設計中，希望趕在明年春雨前完工，增加水庫有效蓄水量。

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苗栗縣主要水庫目前有效蓄水率都不到5成，其中，永和山水庫有效蓄水量1122.01萬立方公尺、蓄水率37.4%，明德水庫有效蓄水量226.57萬立方公尺、蓄水率18.5%，鯉魚潭水庫有效蓄水量5069.62萬立方公尺、蓄水率44.2%，尤其明德水庫上游乾涸庫底長出大片雜草， 還有膠筏困在小水漥，農田水利署苗栗管理處趁旱象啟動清淤。

農田水利署苗栗管理處長謝福弘說，明年春雨前管理處規畫3標清淤，第一標發包588萬元，11月20日開工，60天清淤3萬立方公尺，第二標公開招標中，預計約300萬元，清淤3萬立方公尺，第三標委託設計中，經費2、3000萬元。

苗栗縣政府水利處長楊明鐃指出，苗栗雖實施夜間減壓供水，部分農田停灌，各水庫還可以支撐60天以上供水，但水情持續不樂觀，籲請民眾共體時艱，節約用水，縣府支援自來水公司第三區管理處，水公司正在後龍溪高灘地施工淨水設備，可望每天支援5000到1萬立方公尺民生用水。

此外，縣府苗栗地區、竹南頭份地區、明德水庫特定區北岸，及明德水庫特定區南岸4處水資源回收中心，每天可提供約2778噸回收水量供免費取用，但大多數都是工地或園藝業者取用，也希望民眾多多利用，只要是避免與人體直接接觸，如植栽澆灌、洗車或清洗地板等，都可以使用。

苗栗縣明德水庫上游庫底長出草原，農田水利署苗栗管理處啟動清淤。記者范榮達／攝影
苗栗縣明德水庫上游庫底長出草原，農田水利署苗栗管理處啟動清淤。記者范榮達／攝影
苗栗縣明德水庫上游庫底長出草原，農田水利署苗栗管理處啟動清淤。記者范榮達／攝影
苗栗縣明德水庫上游庫底長出草原，農田水利署苗栗管理處啟動清淤。記者范榮達／攝影
苗栗縣明德水庫上游庫底長出草原，農田水利署苗栗管理處啟動清淤。記者范榮達／攝影
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苗栗縣明德水庫上游庫底長出草原，農田水利署苗栗管理處啟動清淤。記者范榮達／攝影

水庫 水利署 苗栗縣

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