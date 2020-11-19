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竹縣關西小校多面臨整併問題 議員建議特色辦學非併校

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣議員徐瑜新今天在議會總質詢指出，教育處應先發展學校特色留住學生，並開設課後輔導班，解決城鄉差距問題。記者陳斯穎／攝影
新竹縣議員徐瑜新今天在議會總質詢指出，教育處應先發展學校特色留住學生，並開設課後輔導班，解決城鄉差距問題。記者陳斯穎／攝影

新竹縣政府訂定「新竹縣公立國民小學及國民中學合併或停辦辦法」，縣內有15校學生總人數不滿50人，面臨整併問題，其中就有6校在關西鎮，新竹縣議員徐瑜新今天在議會總質詢指出，教育處應先發展學校特色留住學生，並開設課後輔導班，解決城鄉差距問題。教育處長楊郡慈表示，針對小校整併問題已有3年轉型發展計畫，12月將舉辦分享交流會，邀請議員、學生家長參與。

徐瑜新表示，關西鎮有9所國小，其中6所為小校，分別為太平、南和、坪林、錦山、玉山、東光國小，比例相當高，而錦山、玉山位於山區，對在地學生來說有其必要性，也可助於地方發展，因此建議縣府先輔導轉型，以特色辦學為主，或是開放為大學區，而非直接整併。

另外，關西鎮偏鄉地區有隔代教養、家庭經濟條件較差的問題，孩子放學沒有安親班可去，回家也無人督促課業，為避免城鄉差距愈拉愈大，希望縣府能編列預算，開設課後輔導班。

楊郡慈指出，依據訂定的辦法，學生未滿50人學校應訂定以3年為期的學校轉型發展計畫，可採合併上課、混齡編班、教學或是委託私人辦學等方式辦理，日前已邀請15校共同開會，且整併並非目標，而是希望學校在3年內轉型，包含穩定學校師資、提升基本學科能力，並由教育處作為平台，整合資源，支持各校轉型。

楊郡慈也說，12月2日會有交流分享會，屆時將邀請議員、家長參與了解學校轉型計畫，至於課後輔導班的開設的部分，因校內開設有人數的限制，也須向家長收費，校外公益性質的則無人數限制，會先了解學校的需求，爭取經費補助。

新竹 玉山 安親班

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