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苗栗縣工業會前理事長生前熱心公益 余增國遺愛在人間
苗栗縣工業會前理事長余增國生前熱心公益、造福鄉梓，不幸今年10月25日車禍死亡，家屬撙節喪葬費用捐贈30萬元給工業會、消防局及西湖國小等單位30萬元，白米、飲料等物資捐贈給苗栗縣政府社會福利中心等單位，遺愛在人間。
余增國今年10月25日騎大型重型機車，在台3線122公里苗栗縣獅潭鄉路段撞及路旁電線桿，他送醫傷重不治，地方人士錯愕與不捨，家屬撙節喪費用，今天上午9點半他的兒子余俊賢等家屬代表捐贈5萬元給消防局，供救災使用，局長徐新淵代表接受，並頒感謝狀。
家屬另捐贈工業會、西湖國小等單位共25萬元，此外，白米、飲料等物資捐贈苗栗縣政府社會福利中心、苗栗家扶中心、苗栗縣阿斌哥大愛協會，遺愛在人間。
余增國生前白手起家，他飲水思源，2015年間捐贈100萬元給母校西湖國小，2017年工業會理事長，生前念茲在茲苗栗人才自己培訓，並進一步爭取在地考證照，車禍過世後，工業會10月28日召開臨時理監事會，改選新任理事長，由羅彬豪當選，將繼續服務產業，貫徹余前理事長遺志。
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