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竹東國小發現日治時代保險箱 內藏珍貴簿冊資料及校史

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
開箱後發現裡頭存放大量日治時期的學校紀錄，同時也發現創校以來的早期校史紀錄。圖／縣府提供
開箱後發現裡頭存放大量日治時期的學校紀錄，同時也發現創校以來的早期校史紀錄。圖／縣府提供

新竹縣竹東國小已創校121年，是日治時期新竹州首批設立的初等教育學校，日前校方決定將2個日治時期遺留下來的「奉安庫」，即保險箱打開，找來師生、校友見證，還請來開鎖達人吳坤浩，在成功打開保險箱後意外發現裡頭存放「竹東公學校沿革誌」，也讓竹東國小校史缺口終於被填上。

竹東國小校長彭煥章表示，奉安庫的開啟計畫是在文化局及交大國際客家研究中心與兩河文化協會多方合力下敲定，開箱當天還請來師生、校友以及退休校長林任淳見證，從泛黃的文件資料可以看出奉安庫的歷史，但最令大家驚喜的便是發現校史記錄冊「竹東公學校沿革誌」。

縣長楊文科則表示，為了開鎖還特地將台北資深開鎖師傅吳坤浩請來，成功解開塵封近百年的保險箱，裡頭所存放的珍貴文物，尤其是沿革誌史料，都會經文化局的「新竹縣文化記憶庫數位典藏機加值運用推廣計畫」，加以進行搜集及保存，也會在年底建置於文化部國家文化記憶庫。

縣府文化局代理局長徐世憲說明，此次進行新竹縣文化記憶庫數位典藏機加值運用推廣計畫，與交大國際客家研究中心副教授羅烈師帶領的團隊與吳聲淼率領的兩河文化協會合作，辦理全縣國小百年文物普查，才促成竹東國小奉安庫開箱。

在竹東國小師生見證下，開鎖達人吳坤浩成功將保險箱密碼鎖解開。圖／縣府提供
在竹東國小師生見證下，開鎖達人吳坤浩成功將保險箱密碼鎖解開。圖／縣府提供

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