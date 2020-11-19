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外來種「巫婆鳥」入侵 竹市推移除計畫保護小白鷺生態
被稱為「巫婆鳥」的外來種埃及聖䴉30年來進入台灣後幾乎沒有天敵，數量驟增嚴重威脅鳥類生態，全台沿岸已擴張到上萬隻，為遏止外來種族群擴張，保護在地小白鷺、牛背鷺的生存空間，新竹市府今年啟動埃及聖䴉移除計畫，4月起分別在香山濕地大庄泥灘地及頭前溪出海口附近觀察到覓食群，總計查報386隻。
產發處表示，埃及聖䴉黑色的鳥嘴又長又彎像大鐮刀，加上黑頭頸，被稱為「巫婆鳥」，黑白色外觀常讓一般民眾遠看誤認為保育鳥類「黑面琵鷺」，其實埃及聖䴉是有超強適應能力的外來種，和小白鷺、牛背鷺一樣愛吃魚類、青蛙、昆蟲、螺類，在缺乏食物時，甚至會吃垃圾，因此在台灣各地繁殖擴散。
埃及聖䴉與小白鷺、牛背鷺棲地需求一致，族群擴增後搶走築巢地、也搶奪食物資源，產卵育雛時也會有排外情形，會將其他鳥類的蛋逐出巢外，擠壓甚至取代原生鳥類。
產發處指出，埃及聖鹮原產於非洲大陸、馬達加斯加、伊拉克等地，已被歐盟列為百大入侵物種之一。1984年台灣首次紀錄到野外個體在台北關渡濕地，經過野外繁殖近30年，數量不斷增加，會成群出現在河口、潮間帶、埤池等地覓食及築巢。
產發處長張力可說，埃及聖䴉在竹市白天集中於香山濕地潮間帶及其周邊淺塘、水田等地，通常是來覓食潮間帶池塘魚類、螃蟹、螺類、尤其是彈塗魚，牠的鐮刀型長彎嘴，可深入泥洞捉底棲動物，原來躲在泥洞中避險的動物，反而成了無處能逃的食物，黃昏時就到較隱密樹林停棲，目前竹市尚未發現築巢產卵及育雛情形。
張力可指出，市長林智堅重視香山生態環境與保育，除了埃及聖䴉，每年都在外來種移除工作上更進一步，困擾新竹市民多年的外來種黑頭織雀長相可愛，卻同樣影響生態平衡，產發處多年來也不斷移除其窩巢，2019年及今年調查都未發現成鳥及築巢情形。
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