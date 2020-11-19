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桃園百甲蕎麥田一片雪花海 招蜂引蝶拍照打卡新景點
今年水情吃緊，桃竹苗地區農田停灌，桃園市大園區農民陳燕卿領軍的代耕隊，2期耕種蕎麥雜糧作物100甲農地，最近進入蕎麥開花採收期，蕎麥田呈現一片白色雪花花海，成為吸引許多民眾親子、網友周休假日前往休閒散步、拍照打卡的新景點。
陳燕卿今天上午表示，蕎麥為政府鼓勵雜作作物，桃園市愈來愈多農民加入這項雜糧作物轉作，今年2期碰到旱災缺水，蕎麥需要用水較少，為節水作物，今年遇乾旱農田停灌，轉作蕎麥可以其他類作物申請停灌雜作補助，他在大園區和平里地區農田代耕雜作的百甲蕎麥田，最近蕎麥紛紛開花，白色花蕊散落農田，猶如一片白色雪花花海。
他說，蕎麥作物每年第2季耕作種植，將在12月中旬開始收成，今年1甲農地蕎麥收成大約1噸，最近蕎麥開花一片花海，吸引蜜蜂採蜜，提供附近蜂農作為蜜蜂採蜜來源，蕎麥收成後、麥桿還可做堆肥，增加農田地利，白色花海更是民眾親子休閒、拍照打卡去處，歡迎民眾到大園和平地區休閒走逛。
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