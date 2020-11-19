紅綠燈有彩蛋 竹女前小綠人紮馬尾穿裙

街頭常見的「小綠人」紅綠燈以往都以中性形象現身，近日新竹女中旁小綠人卻「紮起馬尾，身穿裙裝」，變成一名女學生，成為學生拍照熱點。新竹市長林智堅指出，因盤點全市校園周邊安全措施，這是市府埋下的「彩蛋」，希望透過創意號誌導入，加深學生道路安全觀念。

林智堅表示，創意號誌能讓學生有更正確的交通安全觀念，市府目前盤點校園周邊交通設施，未來將研擬設置更多創意號誌，從日常環境中提升交通安全教育，維護學生安全，另外，為避免學生與車爭道，市府已投入逾1.5億元推動14處通學步道。

林智堅說，各項公共建設都請建築師發揮巧思，盼讓民眾發現趣味，更願意停留使用，例如，三民路隆恩圳路燈就是風鈴狀、蘑菇狀。這次交通處突破框架，連號誌都玩出新花樣。

市府提醒，因力推步行城市計畫，9月起更配合中央加強路口執法，盼用路人務必遵守「汽機車路口慢看停」、「行人大步向前行」原則。針對竹市十大易肇事路口及市區熱點路口，加強取締開罰，至今已開罰7000多案件。