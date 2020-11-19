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紅綠燈有彩蛋 竹女前小綠人紮馬尾穿裙
街頭常見的「小綠人」紅綠燈以往都以中性形象現身，近日新竹女中旁小綠人卻「紮起馬尾，身穿裙裝」，變成一名女學生，成為學生拍照熱點。新竹市長林智堅指出，因盤點全市校園周邊安全措施，這是市府埋下的「彩蛋」，希望透過創意號誌導入，加深學生道路安全觀念。
林智堅表示，創意號誌能讓學生有更正確的交通安全觀念，市府目前盤點校園周邊交通設施，未來將研擬設置更多創意號誌，從日常環境中提升交通安全教育，維護學生安全，另外，為避免學生與車爭道，市府已投入逾1.5億元推動14處通學步道。
林智堅說，各項公共建設都請建築師發揮巧思，盼讓民眾發現趣味，更願意停留使用，例如，三民路隆恩圳路燈就是風鈴狀、蘑菇狀。這次交通處突破框架，連號誌都玩出新花樣。
市府提醒，因力推步行城市計畫，9月起更配合中央加強路口執法，盼用路人務必遵守「汽機車路口慢看停」、「行人大步向前行」原則。針對竹市十大易肇事路口及市區熱點路口，加強取締開罰，至今已開罰7000多案件。
市府呼籲，依「道路交通管理處罰條例」，若「汽機車不停讓行人」最高可罰3600元、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」最高罰5400元、「汽機車闖紅燈」最高開罰5400及「紅燈右轉」最高開罰1800元。另外，若「行人未依規行走行人穿越道」或「行人未依標誌、標線、號誌指示或不遵守警察手勢指揮穿越道路」，可開罰300元。
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