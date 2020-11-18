桃警辦理戶外周報 防疫充電運動三合一

為了配合政府振興經濟措施及防疫措施，並鼓舞工作士氣，桃園市警察局11月份第3次周報特別移地辦理，警察局長陳國進帶著各科室主管及各區分局長約150人，今天下午走訪平鎮區著名景觀步道及科達科技製藥企業，走動式參訪各項建設、觀摩企業經營、檢討治安作為，因應日益複雜的治安及交通狀況。

陳國進表示，警察平時工作十分繁重，加上各類主辦、協辦業務，繁重的工作已經讓同仁減少休息時間，但一種勤務多種功能，希望能透過不同的開會方式，讓大家能夠稍作喘息，藉此機會率領局內各科室、大隊及各區分局長至安平鎮庄步道健走，以提升員警身心健康，紓解工作壓力。

配合政府振興經濟方案配套措施及避免防疫室內群聚狀況，此次戶外周報特別結合科達生技公司參訪進行，學習該企業科學、誠信的經營模式，並搭配地方特色景點、介紹地方人文風情，以多元化方式打破以往排排坐的嚴肅呆板氣氛，此行也讓同仁釋放平日緊繃的工作壓力。