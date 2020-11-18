抗議航空城徵收戶負債蓋新家 公民聯盟22討回家園抗爭

桃園航空城計畫徵收案正在土地區段徵收公告，桃園市公民監督聯盟陣線成員不滿徵收補償不公，今天下午召開1122日前進桃園市政府「討回家園」行動說明會，該聯盟秘書長江裕福表示，市政府知法犯法，航空城徵收案剝奪市民權益，地上物補償至今未定案，市長鄭文燦所提10大優惠，並非所有徵收戶拿得到，加上評點機制不足，讓徵收戶要負債才能重建家園，讓徵收戶老人家無法承受。

這項說明會在大園區海口活動中心召開，市議員游吾和、反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉及成員30餘人參加，現場高舉「補償金額符重建價格」、「我只要一個家」及「控訴市府未依法行政坑殺市民權益」標語，該聯盟預定22日前進市政府前，進行「討回家園」抗議，號召2000人表達捍衛家園決心，希望市政府正視徵收戶痛苦的心聲。

市政府表示，航空城計畫基於居住正義，採「先建後遷、最優補償」並行，以1里1安置、離村不離鄉原則，市府規畫平均建地1坪換1坪、農地100坪換41坪建地，安置街廓最小興建面積100平方公尺約30坪土地，評估可滿足重建價格需要，市府透過優先搬遷、自願優先搬遷獎勵方案，加發建物補償金或救濟金，是歷來最優厚補償方案。

游吾和表示，航空城開發案攸關徵收戶權益，為讓市政府正視徵收戶權益，1122前進市府「討回家園」抗議行動，表達航空城徵收卻無法讓徵收戶重建一個家，要知道徵收戶不貪心，只是要重建家園，提升評點補償、興建安置街廊集合式透天厝，市府方案不應讓居民相互仇視、漫罵，希望市政府實質回應讓人民安心。