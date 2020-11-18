賽夏族巴斯達隘祭典將登場 南庄至向天湖交管

苗栗縣南庄鄉賽夏族巴斯達隘祭典，19日起一連3天在東河村向天湖舉行，因應可能湧進大量族人與遊客，主辦單位規劃收費接駁車，警方也將自南庄大橋至會場沿線實施交管。

2020南庄鄉賽夏族巴斯達隘祭典定於19日至21日在南庄鄉東河村向天湖舉行，除苗栗縣南庄、獅潭鄉及新竹縣五峰鄉賽夏族人參與外，歷年祭典都吸引大批遊客前往，活動3天期間，苗栗縣頭份警分局為管制交通流量及停車秩序，規劃在南庄大橋東側（苗21線）、中加拉灣、向天湖牌樓及會場入口實施24小時交通管制。

警方指出，為方便遊客上山，賽夏族巴斯達隘文化協會辦理收費接駁專車，分別在南庄遊客中心對面、瓦祿文物館（東河櫸木餐廳前）以及向天湖牌樓3處定點接駁供遊客搭乘；苗栗客運每天也有3班次接駁車可搭乘。

遊客停車部分，可停放苗124線外環道路邊停車、南庄河堤公有停車場、東河吊橋下停車場、瓦祿文化館前停車場，總計約有1300停車位；會場向天湖停車場僅開放當地族人管制使用，外來遊客無通行證建議搭乘接駁專車或公車前往。

頭份分局預計在3天活動期間投入警察、民力及義交人員達150人次，除實施交通管制，並於苗21線、向天湖環湖道路、東河村外環道至向天湖停車場實施24小時機動巡邏，另於中加拉灣及會場臨時指揮所設置警察服務站，提供民眾相關諮詢服務，同時提醒參加者勿酒駕、保管好自身財物、注意防竊。