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陳時中視察新竹東門市場 特地品嘗豬肉貢丸串燒
因應明年起全豬肉及可供食用部位食品都要清楚標示豬原料原產地，新竹市超前部署9月起逐一輔導商家落實豬肉產地標示，選定觀光客最愛去的東門市場、城隍廟，竹市果菜批發市場等3處做為試辦區。衛生福利部長陳時中今在市長林智堅陪同下親自訪視東門市場，期間還品嘗貢丸串燒，希望藉由清楚標示讓消費者吃得安心。
市長林智堅表示，新竹市配合中央政策、捲起袖子來做事，第一落實產地標示，資訊清楚透明，讓消費者一眼就能辨識豬肉產地來源，買得安心也吃得安心；第二加強稽查人力，未來將持續加強輔導業者落實原產地標示、強化溯源管理，並加強稽查，將積極向中央爭取預算以充實稽查能量，盼中央持續給予鼓勵。
林智堅今天下午與衛福部長陳時中抵達東門市場，從消費者角度出發實際到市場踩點，到訪人氣店家曼谷市場、虎嘯小麵館、小東門及肆爺炒泡麵，視察各店家豬肉產地標示狀況，並品嘗美味的豬肉料理，以行動告訴消費者，標示清楚、吃得安心。
陳時中除了了解各店家的豬肉產地標示外，還在受店家熱情邀請之下，特地拉開口罩品嘗使用台灣國產豬肉製成的新竹貢丸串燒，面對大批媒體鏡頭捕捉品嘗美食的畫面，陳時中又立刻蓋起口罩，靦腆地細細品嘗新竹在地貢丸的滋味。
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