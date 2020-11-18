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飆救護車涉竊案又無故缺勤 苗縣消防員2大過免職

中央社 / 苗栗縣18日電

苗栗縣41歲楊姓消防隊員被控涉嫌多起竊盜案，並在救護出勤返隊途中飆救護車，日前又被督察抓包2次無故未出勤，因年度獎懲達2大過，消防局依警察人員人事條例予以免職。

楊姓男子數年前自台中市消防局調任苗栗縣消防局，先後任職象鼻、泰安、苗栗、頭屋等分隊，但行事屢生爭議，曾以暴力掐分隊長遭記過，還曾駕駛救護車出勤返回隊部途中飆速行駛，同車女隊員驚嚇阻止無效，事後提告，楊男被依涉嫌強制罪緩起訴。

楊男在苗栗分隊期間，擅自拿走同事泡麵，去年底被調往頭屋分隊，又涉嫌竊取同事團購的高粱酒，5月間遭民眾指控偷竊腳踏車，被依法送辦，案件由苗栗地檢署偵辦中。

苗栗縣消防局副局長匡夢麟今天表示，楊男屢因行為失當，損及機關形象，日前又遭督查人員查到2次無故未出勤執行救災救護勤務，嚴重影響本職工作，經人事考核，年度考績獎懲相抵後，累積達2大過，消防局依「警察人員人事條例」規定，予以免職。

匡夢麟說，楊男昨天接到免職令，並無特別情緒反應，隨即依規定繳回裝備、收拾個人物品後離開。

苗栗縣 警察

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