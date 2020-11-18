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水情仍吃緊 桃市府完成抗旱水井採樣檢測並規畫增設
桃園市今天舉行抗旱應變報告，由副市長李憲明主持市政會議，市府將持續規畫在人口稠密地區的大型公園，於適當地點增設抗旱水井，為抗旱作好準備，此外，環保局也已完成市內65口抗旱水井採樣作業。
近期水情嚴峻情形，環保局副局長陳增祥說，已於10月26日及27日完成市內65口抗旱水井採樣作業，其中有24口可作為非飲用的民生次級用水使用，如景觀澆灌、沖洗馬桶、沖洗地面等使用，而39口可作為緊急用水使用，其餘2口因揮發性有機物（VOC）超過地下水監測標準，不建議作為產業及民生用水使用。
李憲明表示，北水局推動社子1A及員08池埤塘抽水反送淨水池埤塘抽水反送淨水廠案，分別預計於今年11月30日及12月15日完成浮台設置及抽水機驗收，將可提供更多水資源。
李憲明指出，至於110年度第一期稻作是否停灌，農委會預計於12月下旬決定，屆時市府將配合推動相關應變措施。另外，經發局已與水務局、環保局開會研議，預定11月25日向各工業區及廠協會說明，可開放使用的工業抗旱井位置及聯絡資訊等相關資料，並宣導可多加使用水資源回收中心之放流水及工業抗旱水井，以減少使用自來水資源。
郭裕信說，人口稠密地區的大型公園適當地點增設抗旱水井的部分，經發局已與水務局、養工處研議，將考量桃園區及中壢區人口密集程度及區位條件等因素，尋覓適宜新增水井的大型公園，後續將推動設置水井的工作。
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